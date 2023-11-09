به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمودی عصر پنجشنبه در بازدید از کمپ ترک اعتیاد در دیلم اظهار داشت: نظارت بر کمپهای ترک اعتیاد استان بوشهر را به عنوان یک برنامه مهم و ویژه در دستور کار داریم.
سرپرست بهزیستی استان بوشهر ضمن بازدید میدانی و بررسی شرایط لازم به منظور رسیدگی بیماران مستقر در این مرکز و ارائه خدمات تخصصی از نزدیک در جریان کار قرار گرفت.
وی در ادامه با حضور در خوابگاه، محل غذا خوری، اتاق پزشک، تیم درمان، محل نگهداری مواد غذایی و امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی دستورات لازم جهت خدمات تخصصی لازم توسط مدیر و کارکنان به مقیمان در این مرکز را ارائه داد.
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