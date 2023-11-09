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۱۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۳۰

در تماس تلفنی؛

وزرای خارجه ایران و قطر درباره بحران غزه گفت‌وگو کردند

وزرای خارجه ایران و قطر درباره بحران غزه گفت‌وگو کردند

وزرای خارجه ایران و قطر در گفت‌وگوی تلفنی، در خصوص آخرین تحولات مربوط به فلسطین و بحران جاری غزه بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفت‌وگوی تلفنی، در خصوص آخرین تحولات مربوط به فلسطین و بحران جاری غزه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

طرفین ضمن محکوم کردن شدید حملات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان و ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت انسانی در غزه و تداوم حملات نظامی گسترده علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، در خصوص راه‌های سیاسی پایان بخشیدن به حملات وحشیانه رژیم اسرائیل، برقراری فوری آتش بس و ارسال کمک‌های انسانی مستمر برای مردم تحت محاصره و جنگ زده غزه تبادل نظر نمودند.

وزرای امور خارجه ایران و قطر همچنین در خصوص برخی ابتکارات مطروحه پیرامون چگونگی آتش بس احتمالی تبادل نظر کردند.

امیرعبداللهیان گفت: به دلیل گسترش شدت جنگ علیه ساکنان غیرنظامی غزه، اکنون گسترش دامنه جنگ اجتناب ناپذیر شده است.

کد مطلب 5934819
زهرا علیدادی

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