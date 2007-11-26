67 نفر از بیماران ایدزی استان کرمان فوت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابراهیم محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش و آگاه سازی مردم نسبت به عوامل بیماری ایدز و پایبندی به مسائل اخلاقی در کاهش بیماری ایدز موثر است.

محمدی خاطر نشان کرد: آموزش دانش ‌آموزان مقاطع متوسطه، دانشجویان مراکز آموزش عالی، تفکیک زباله‌ های عفونی و غیرعفونی در بیمارستانها و راه‌ اندازی مرکز سوء‌ مصرف مواد مخدر از جمله فعالیتهای انجام شده توسط این شبکه برای مقابله با بیماری ایدز است.

وی بیان داشت: ویروس عامل بیماری ایدز سلولهای دفاعی بدن را مورد حمله قرار می‌دهد، بدن را ضعیف می‌کند و تا سال های نیز ممکن است علایمی از خود بروز ندهد.