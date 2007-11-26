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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۲

67 نفر از بیماران ایدزی استان کرمان فوت کرده اند

67 نفر از بیماران ایدزی استان کرمان فوت کرده اند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه بهداشت و درمان جیرفت گفت: در استان کرمان، ‪ ۶۰۶‬نفر مبتلا به ویروس عامل بیماری ایدز گزارش شده که 67 مورد از آنان فوت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابراهیم محمدی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آموزش و آگاه سازی مردم نسبت به عوامل بیماری ایدز و پایبندی به مسائل اخلاقی در کاهش بیماری ایدز موثر است.

محمدی خاطر نشان کرد: آموزش دانش ‌آموزان مقاطع متوسطه، دانشجویان مراکز آموزش عالی، تفکیک زباله‌ های عفونی و غیرعفونی در بیمارستانها و راه‌ اندازی مرکز سوء‌ مصرف مواد مخدر از جمله فعالیتهای انجام شده توسط این شبکه برای مقابله با بیماری ایدز است.

وی بیان داشت: ویروس عامل بیماری ایدز سلولهای دفاعی بدن را مورد حمله قرار می‌دهد، بدن را ضعیف می‌کند و تا سال های نیز ممکن است علایمی از خود بروز ندهد.

کد مطلب 593487

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