به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا حسین نژاد صبح جمعه در دیدار وزیر آموزش و پرورش در محل دفتر امام جمعه بجنورد با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی حوزه آموزش و پرورش در خراسان شمالی اظهار کرد: رفع مشکل دو نوبتی بودن کلاس‌های درس، لزوم تقویت زیرساخت‌های آموزش و پرورش و نیز تلاش و پیگیری برای حذف مدارس کانکسی از جمله نقاط ضعف استان در مجموعه آموزش و پرورش است.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم ارتقا اهمیت راهیان نور گفت: اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور در شخصیت و ادامه مسیر یادگیری دروس آنها بسیار تأثیر گذار است.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: سال گذشته سه هزار نفر از دانش آموزان به اردوهای راهیان نور اعزام شدند که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار نفر اعزام می‌شوند.

حسین نژاد ادامه داد: مطالبه ما این است تا حساب متمرکز استان در این خصوص تقویت شود زیرا در راستای افزایش بعد معنوی مؤثر است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: همدلی مدیران دستگاه‌های اجرایی در مسیر تقویت مجموعه آموزش و پرورش است و اگر در آموزش و پرورش موفق عمل کنیم در ساخت کشور موفق خواهیم بود.

رئیس شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی در انتها گفت: حضور وزیر آموزش و پرورش فرصت مغتنم و منشأ خیر برای استان خواهد بود که امیدواریم با تکمیل پروژه‌های سفر رئیس جمهور در بخش‌های آموزشی بتوانیم شاهد تقویت زیر ساخت‌ها باشیم.