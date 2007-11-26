بررسی موضوعات اوقات فراغت جوانان در سال 87 آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختاری با اشاره به برگزاری بیست و پنجمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اظهار داشت: در این جلسه بررسی موضوع اوقات فراغت جوانان در سال آینده آغاز شد و به این ترتیب یکی از دستورات جلسه آتی این ستاد به این موضوع اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه نگاه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان تنها معطوف به فصل تابستان نمی شود، گفت: به زودی نخستین جلسه کمیسیون اوقات فراغت جوانان برگزار می شود و در این راستا طرح های مرتبط از دستگاههای اجرایی مطالبه خواد شد. هم ا کنون زمان مناسبی برای بررسی طرح ها، قوانین و مقررات و اختصاص اعتبارات لازم در زمینه غنی سازی اوقات فراغت جوانان در سال 87 است، علاوه بر این می توان گزارشی از ارزیابی عملکرد دستگاهها ارائه داد.

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان بر نقش نظارت، مدیریت و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان بر این عرصه تاکید کرد و گفت: لازم است، سازمان ملی جوانان با حذف هم پوشانی ها و فعالیت های موازی در رابطه با اوقات فراغت جوانان هماهنگی لازم را محقق سازد.

مختاری بر اهمیت حضور مستمر و پیگیری امور اجرایی از سوی نمایندگان تام الاختیار دستگاهها تاکید کرد و افزود: جلسات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با ریاست معاون رئیس جمهور برگزار می شود و از این رو بهترین فرصت برای بررسی امور جوانان از سوی دستگاه های اجرایی است. علاوه بر این بسیاری از تصمیماتی که در این جلسات اتخاذ می شود، در جلسه شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور به تصویب می رسد.