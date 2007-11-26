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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۴

"مصائب دوشیزه" بهمن‌ماه به سینما می‌آید

"مصائب دوشیزه" بهمن‌ماه به سینما می‌آید

فیلم سینمایی "مصائب دوشیزه" به کارگردانی مسعود اطیابی بیست و سوم بهمن‌ماه در گروه سینمایی فرهنگ اکران می‌شود.

غلامرضا موسوی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "قرارداد پخش فیلم را با پخش فیلمیران بسته‌ایم تا "مصائب دوشیزه" بعد از جشنواره امسال روز بیست و سوم بهمن‌ماه در گروه سینمایی فرهنگ به نمایش عمومی درآید."

تهیه‌کننده "مصائب دوشیزه" افزود: "پیمان خاقانی تیزر فیلم را ساخته که یک هفته قبل از اکران فیلم از تلویزیون پخش خواهد شد. در همان زمان هم تبلیغات محیطی و مطبوعاتی فیلم را آغاز می کنیم."

"مصائب دوشیزه" نخستین تجربه بلند اطیابی است که در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقه سینمای ایران به نمایش درآمد. احمد رفیع‌زاده فیلمنامه را نوشته و بهنوش طباطبایی، مهدی پاکدل، پوریا پورسرخ، بهزاد فراهانی، جمشید شامحمدی، فهیمه رحیمی‌نیا و مهسا کرامتی در آن بازی کرده‌اند.

کد مطلب 593493

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