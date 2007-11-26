دنیا نقش فعالتری در مبارزه با مواد مخدر ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر جهانی در دیدار با سفیر پرتغال گفت: ما با بحران جدی در رابطه با کشت و توزیع مواد مخدر و بخصوص تولید هروئین در افغانستان روبرو بوده و در امر مبارزه با این پدیده کاملا جدی و مصمم هستیم .

جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اشاره به ایفای نقش فعالتر دنیا در امر مبارزه با مواد مخدر و پرهیز از شعارگویی صرف افزود: بحث کنترل ورود پیش سازها جهت تولید هروئین به افغانستان از سوی غربیها باید در دستور کار قرار گیرد زیرا این مواد را آمریکا و کشورهایی محدود در اروپا تولید و تحت کنترل توزیع می کنند.

وی با بیان تولید 500 تنی هروئین در افغانستان در سال 2006 افزود: برای تولید این مقدار هروئین نیاز به ده هزار تن مواد پیش ساز است که در اختیار چند کشور اروپایی و آمریکا می باشد و حدود 330 لابراتوار در افغانستان برای تولید هروئین با این مواد پیش ساز فعالیت می کنند.

جهانی با اشاره به تجربیات گرانبهای ایران در مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در سال گذشته حدود 93 درصد کشفیات مواد مخدر دنیا در ایران بوده درحالی که این میزان در اروپا فقط 8/1 درصد بوده و اروپا باید سهم خود را که سهم تکنولوژیک در عرصه مبارزه می باشد مشخص و ایران را تجهیز کند تا راه ورودی مواد مخدر به روی خودش را ببندد.

در ادامه دکتر جهانی ضمن اشاره به کنترل بازار مصرف توسط اروپا خاطرنشان کرد: اگر بازار تقاضا در آنجا کنترل و هدایت شود خودبخود میزان مصرف کاهش می یابد و کاهش عرضه را نیز در پی خواهد داشت و این یک چرخه ادامه دار است.

همچنین سفیر پرتغال ضمن قدردانی و تشکر از فعالیتهای گسترده جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر با مهم خواندن گفتمان با ایران برای مبارزه با مواد مخدر، افزود: انتقال تجربیات ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر برای اروپا بسیار مفید خواهد بود.

وی همچنین افزود: ما می دانیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور مبارزه با مواد مخدر دچار آسیب های فراوان مادی و معنوی در این راه شده است.