برای تداوم توفیقات کشور باید تجربه موفق بسیج الگو قرار گیرد

حجت الاسلام محمد علی رحمانی که در دوران دفاع مقدس بیشترین دوران فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را تحت عنوان "بسیج مستضعفین" بر عهده داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز تشکیل این نیرو، اظهار داشت: ایجاد مسئولیت حفظ و حراست از نهضت بزرگ اسلام در عموم مردم یکی از راه های پاسداری از این دین مبین و مکتب انسان ساز و تعالی بخش قرآن کریم است.

وی افزود: یکی از رسالت ها و وظایف آحاد مسلمانان صیانت از مکتب و ارزش های متعالی اسلامی از طریق استقرار امنیت در سراسر سرزمین های اسلامی است و بر همین اساس دولت های اسلامی باید در راستای ایجاد آمادگی دفاعی از مکتب حیات بخش اسلام و ارزش های الهی و حدود و ثغور اسلامی در آحاد ملت گام بردارند.

این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: پیامبر بزرگ ما حضرت محمد مصطفی (ص) از آغاز رسالت در هنگام پیدایش دین اسلام شخصا عهده دار آموزش و تربیت و سازماندهی نیروهای دفاعی بودند و با تاسیس حکومت دینی در مدینه، توان دفاع از ارزش های اسلامی را در سطح جامعه ایجاد فرمودند.

حجت الاسلام رحمانی تصریح کرد: امام اول ما حضرت علی (ع) در زمینه دفاع از اسلام تعبیر زیبایی دارند که می فرمایند "در سیستم دفاعی اسلام وظیفه حفظ و بقای حکومت اسلامی و دفاع از مرزهای اسلامی و تامین امنیت در داخل مرزها بر عهده همه آحاد امت است" و اسلام از هر بعد مورد هجمه قرار گیرد، باید عموم مردم به عنوان نخستین مدافعان وارد عرصه دفاع و مقاومت شوند و مسیر تجاوز را مسدود نمایند.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آنکه حضرت امام خمینی (ره) از آغاز بر ضرورت حفظ و توسعه ارتش جمهوری اسلامی و تاسیس و توسعه سپاه پاسداران تاکید داشتند، ضرورت ایجاد نیروی مسلحی مردمی و قدرتمند در عرصه های نظامی و انتظامی را گوشزد کردند تا زمینه تشکیل ارتش 20 میلیونی و مشارکت عموم مردم در حساس ترین مسئله (مواجهه با تهدید نظام و کشور) فراهم شود.

"امام راحل (ره) فرمودند اکنون که با قدرت های بزرگ دنیا مواجه و در حال انجام رسالت دفاعی هستیم و باید مدافع اهداف مقدس نهضت اسلامی باشیم ، بسیج عمومی به عنوان زمینه تحقق یکی از فرامین الهی باید مورد توجه قرار گیرد ولی آن حضرت تاکید کردند که بسیج فقط برای دفاع مقدس ایجاد نشده و باید در عرصه های فرهنگی و اقتصادی حضور داشته باشد".

حجت الاسلام رحمانی متذکر شد: در اندیشه معمار کبیر انقلاب دفاع از مرزها بخشی از وظیفه بسیجیان است و این نیروی عظیم در برابر شبیخون فرهنگی دشمن نیز مسئولیت خطیر دفاع را بر عهده دارد و در هیچ یک از دوره ها، این دفاع مورد انکار قرار نگرفته است.

فرمانده اسبق بسیج در ادامه گفتگوی خود با مهر، اظهار داشت: بدون تردید دشمنان ایران اسلامی که جنگی هشت ساله را بر ما تحمیل کردند، میلیون ها پیر و جوان و زن و مرد را به خاک و خون کشیدند، تاسیسات کشورمان را تخریب کردند، در این نبرد شکست خوردند اما هنوز خطر تجاوز دشمن و ضربه زدن به کیان نظام مقدس اسلامی در ابعاد نظامی و فرهنگی وجود دارد.

وی افزود: امروز پس از گذشت 28 سال از استقرار جمهوری اسلامی همچنان عوامل تشکیل "ارتش 20 میلیونی" برای پاسداری از نهضت بزرگ اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی وجود دارد و استکبار جهانی به جنگ فرهنگی و اقتصادی که از تهاجم نظامی خطرناک تر هستند، ادامه می دهد و به دنبال عملیاتی کردن طرح تشکیل خاورمیانه بزرگ با ژاندارمی رژیم نا مشروع اسرائیل است.

حجت الاسلام رحمانی با تاکید بر اینکه انگیزه های دشمن برای تداوم جنگ با ایران اسلامی لزوم حفظ روحیه دفاعی ملت و تداوم ساماندهی ارتش 20 میلیونی را گوشزد می کند، خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) در آخرین پیام خودشان به مسئولان هشدار دادند که مبادا از بسیج و توسعه اندیشه و تفکر بسیجی غفلت کنند و حتی تاکید فرمودند که سازمان بسیج باید تا جایی پیش رود که به تحقق بسیج جهان اسلام برای مبارزه با غول استکبار دست یابیم و نباید از این تکلیف الهی عدول کرد.

"امروز هم مانند ایام پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس که خطر حضور ناوگان های آمریکایی در خلیج فارس و اشغال سواحل ایران که زمزمه شیطان بزرگ بود و امام عزیز ما نسبت به آن واکنش انقلابی مناسبی نشان دادند، آمریکایی در گرداگرد ما خیمه شرارت خود را گسترانیده است و باید برای مقابله با این حرکت، توسعه پایگاه های مقاومت و آمادگی دفاعی آحاد ملت را جدی تر بگیریم".

فرمانده نیروی مقاومت بسیج در دوران دفاع مقدس که در سال های مسئولیت خود طرح تدریس آمادگی دفاعی در مدارس را ارائه و عملیاتی کرد، بر لزوم "تدریس مجدد این درس در مدارس کشور به منظور تزریق روحیه بسیجی در نیروهای نوجوان و جوان" تاکید کرد و گفت: اگر دانش آموزان در کنار تحصیل علوم و فنون در محیط های آموزشی و اردوگاه های قدس با فرهنگ دفاع و حماسه آشنا شوند و سازمان رزم در مدارس شکل گیرد، در آینده می توانند به عنوان متخصصان برخوردار از روحیه بسیجی در عرصه مدیریت علمی و فرهنگی وارد شوند.

حجت الاسلام رحمانی گفت: اگر می خواهیم دامنه توفیقات در کشور ما تداوم یابد، تجربه موفق بسیج را باید الگو قرار دهیم که بر اساس این تجربه، فرزندان انقلاب خوش درخشیدند و نا امیدی و یاس استعمارگران را در رسیدن به اهداف شوم خود را رقم زدند و به آنها ثابت کردند که در محاسبات خود درباره ملت بزرگ ایران اشتباه کردند.

"دنیای استکبار به سرکردگی آمریکا و با کمک قدرت های حاکم وقت، با ارائه تحلیل ساده تصور کردند که در ایران ارتش دچار ضعف است و سپاه در حال سازماندهی اولیه نیروهاست و می توانند بر کشورمان سیطره یابند اما آنها از فرهنگ دینی ایرانیان شناخت نداشتند و نمی دانستند که در فرهنگ بسیج، پیروزی و شکست در راه خدا به معنای دستیابی به "اهدی الحسنیین" است.

وی تصریح کرد: از نگاه بسیجی سرسپرده به مکتب اسلام هر کس در مسیر خدا گام بردارد، ضرر نخواهد کرد و اگر پیروزی نصیب شود، توسعه ارزش های الهی تحقق می یابد و اگر به فوض شهادت نایل آید و یا شکست بخورد، مسیر حاکمیت اسلام را فراهم می کند و از این رو، امام راحل (ره) فرمودند امام فرمود "بدون تردید ما برنده جنگ هستیم و اگر در این راه کشته هم شویم دیگران پرچم مبارزه را بر می دارند و اجازه نمی دهند چراغ این نهضت خاموش شود".

رئیس سابق سازمان عقیدتی - سیاسی نیروی انتظامی در بخش پایانی این گفتگو خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی به فرزندان این سرزمین روحیه امید و خودباوری و ایثار و بردباری در برابر مشکلات بخشید و آحاد ملت که امور نظامی و دفاعی را مشخصا در حطیه ماموریت سازمان نظامی ارتش می دانستند، با فضای جدیدی در این عرصه مواجه شدند.

حجت الاسلام رحمانی افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی به مردم مجال داد استعداد خود را در دفاع از آرمان های ملی و اسلامی شکوفا کرده و توانمندی خود را به نمایش بگذارند و غرور ملی را در آنها برانگیخت و روحیه خود اتکایی و عدم وابستگی را در ضمیر آنها احیا کرد

وی تصریح کرد: تشکیل "بسیج" فرصتی داد تا مردم احساس کنند حفظ اسلام به عنوان امانت الهی بر عهده همه آنهاست و از این رو با اتحاد و انسجام و همدلی وارد عرصه دفاع از نظام نوپای اسلامی و کشور خود شدند و از این مسیر به پیروزی های عظیم دست یافتند و امروز نیز برای تداوم موفقیت ها باید همان انگیزه های معنوی در آحاد ملت حفظ و تقویت شود.

به اعتقاد این عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز، امروز که 18 سال از پایان جنگ می گذرد، جنگ پایان نیافته ولی همانطور که جوانان ایرانی با با ایستادگی در برابر مهاجمان نظامی به کشور به نصرت و وعده الهی دست یافتند، متخصصان جوان ما با حفظ روحیه مقاوم بسیجی و تلاش در عرصه های سازندگی و علمی توانستند به توفیقات فراموش نشدنی نایل آیند.

حجت الاسلام رحمانی دستیابی جوانان مسلمان و متعهد ایرانی به فناوری صلح آمیز هسته ای با وجود مخالفت ها و کینه توزی ها و حسادت های دشمنان را از جمله توفیقات ایرانیان در سایه حفظ و گسترش فرهنگ و روحیه بسیجی عنوان و از اینکه در کشور افراد زیادی با این تفکر فعالیت می کنند، ابراز خرسندی کرد.

فرمانده اسبق بسیج در خاتمه با گرامیداشت سالروز بسیج و تبریک فرا رسیدن این روز به رهبر معظم انقلاب، بسیجیان سرافراز و آحاد ملت شهید پرور، گفت: حضور نیروهای متعهد و ارزشی و بسیجیان ایثارگر، متخصص و کارآمد در عرصه های مختلف، افتخار ماست و بنده نیز در هر سنگری باشم خود را یک بسیجی می دانم و بسیجی وار عمل می کنم و هرگز از این موضع عدول نخواهم کرد.