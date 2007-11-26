همایش صلح جهانی بریتانیا تصویری تأثیرگذار از نسل جوان مسلمان برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، طالم شمس الدین عضو فعال سازمان "مسلمانان برای کار" اظهار داشت: جوانان مسلمانان برای ابراز هویت اسلامی خود از راههای بسیاری سود میبرند.
جوانان مسلمان از لباسهای اسلامی و یا لباسهایی با آرم سازمانها و خیریه های اسلامی استفاده میکنند و استفاده از لباسی که روی آن نوشته " به مسلمان بودنم افتخار می کنم" میان آنها متداول است.
در حاشیه سومین همایش وحدت و صلح جهانی پرچمها، نمادهای اسلامی، خوشنویسی و لباسهای اسلامی مشاهده میشدند که با حضور جوانان برای جلب توجه شرکتکنندگان مسلمان و غیر مسلمان نصب شده بودند.
عثمان اعظم عضو سازمان الفطرت گفت: ما میخواهیم نسل جوانی داشته باشیم که به هویت اسلامی خود افتخار کند. هویت اسلامی ما باید منبع قدرت درمقابل رشد اسلام هراسی در بریتانیا باشد.
این همایش که برای سومین سال متوالی از سوی شبکه اسلام (Islam Channel) برگزار شد با حدود 50 هزار نفر شرکتکننده از سراسر جهان رو به رو شد.
همایش وحدت و صلح جهانی طی روزهای شنبه و یکشنبه 3 و 4 آذر ماه در لندن، بریتانیا برگزار شد.
جوانان تصویری قوی از مسلمانان بریتانیایی در این همایش ارائه کردند تا تصویری پرابهت از ادغام و فعالگرایی آنها برذهن سیاستمداران و شرکتکنندگان غیرمسلمان همایش باقی بماند.
شرکتکنندگان جوان این همایش طی سخنرانیهای خود به موضوعات حساسی چون: حقوق بشر در رابطه با مسلمانان بریتانیایی اشاره کردند.
شاکر حسن مؤسس گروه حمایتی کیج پریزنز اظهار داشت: دهها مسلمان بریتانیایی بیگناه قربانی قوانین غیرمنصفانه مبارزه با ترور هستند.
اقلیت 2 میلیون مسلمان در بریتانیا پس از حملات یازدهم سپتامبر امریکا و هفتم ژوئیه لندن بشدت تحت نظر و سوءظن بودهاند.
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