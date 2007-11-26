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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۸

/ تکواندو انتخابی المپیک /

دو جلسه تمرین خداداد و ساعی در هوشی مینه

اعضای تیم ملی تکواندو ایران که بامداد شنبه تهران را به مقصد ویتنام ترک کرده بودند تاکنون دو جلسه تمرین را این کشور انجام داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی ایران پس از طی 30 ساعت مسیر تهران ، دوحه ، هوشی مینه بامداد  یکشنبه به وقت محلی وارد این شهر شده و درهتل "رکس" اقامت گزیدند.

ملی پوشان ایران عصریکشنیه اولین تمرین خود را درکنار اعضای تیم ملی اردن انجام دادند. این تیم دومین تمرین خود را  که اعضای تیم ملی فیلیپین و چین تایپه نیز حضور داشتند صبح امروز انجام دادند. این تمرینات به گرم کردن و "میت زدن" به منظور هماهنگی با آب و هوای شرجی هوشی مینه اختصاص داشت.

* اعضای تیم ملی ایران در هر دو بخش آقایان و بانوان در سلامت کامل بسر برده و بدون مشکل اضافه وزن تمرین می کنند.  

* درهتل رکس غیر ازتیم ملی ایران تیم های عربستان، فیلی پین، اردن، قزاقستان و تاجیکستان نیز حضور دارند.

* قرعه کشی این رقابتها عصر فردا برگزار خواهد شد.

* در اولین روز مسابقات تکواندوکاران اوزان اول بانوان(49- کیلوگرم) و اول آقایان(58- کیلوگرم ) برگزارخواهد شد که سارا خوش جمال فکری و بهزاد خداداد عصر فردا وزنکشی و صبح چهارشنبه مسابقات خود را آغاز می کنند.

* اختلاف ساعت تهران و هوشی مینه 5/3+ ساعت می باشد.

* تاکنون تکواندوکاران 24 کشورآسیایی تیم وارد محل برگزاری مسابقات شده اند.

کد مطلب 593502

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