دو جلسه تمرین خداداد و ساعی در هوشی مینه

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی ایران پس از طی 30 ساعت مسیر تهران ، دوحه ، هوشی مینه بامداد یکشنبه به وقت محلی وارد این شهر شده و درهتل "رکس" اقامت گزیدند.

ملی پوشان ایران عصریکشنیه اولین تمرین خود را درکنار اعضای تیم ملی اردن انجام دادند. این تیم دومین تمرین خود را که اعضای تیم ملی فیلیپین و چین تایپه نیز حضور داشتند صبح امروز انجام دادند. این تمرینات به گرم کردن و "میت زدن" به منظور هماهنگی با آب و هوای شرجی هوشی مینه اختصاص داشت.

* اعضای تیم ملی ایران در هر دو بخش آقایان و بانوان در سلامت کامل بسر برده و بدون مشکل اضافه وزن تمرین می کنند.

* درهتل رکس غیر ازتیم ملی ایران تیم های عربستان، فیلی پین، اردن، قزاقستان و تاجیکستان نیز حضور دارند.

* قرعه کشی این رقابتها عصر فردا برگزار خواهد شد.

* در اولین روز مسابقات تکواندوکاران اوزان اول بانوان(49- کیلوگرم) و اول آقایان(58- کیلوگرم ) برگزارخواهد شد که سارا خوش جمال فکری و بهزاد خداداد عصر فردا وزنکشی و صبح چهارشنبه مسابقات خود را آغاز می کنند.

* اختلاف ساعت تهران و هوشی مینه 5/3+ ساعت می باشد.

* تاکنون تکواندوکاران 24 کشورآسیایی تیم وارد محل برگزاری مسابقات شده اند.