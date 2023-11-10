به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید احسن حسینی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه سنندج اظهار کرد: همه ما باید از درگاه پروردگار خواهان زبانی صادق که کلید دروازه بهشت است و شخصیت انسان را در دنیا بلند می‌کند، باشیم.

وی افزود: باید همه ما زبان صادق، سالم، گویا، پاک و ذکر گوی خدا و دور از گناه و غیبت را از خداوند طلب کنیم تا زبانمان با ذکر و یاد خدا مزین باشد.

امام جمعه موقت سنندج یادآور شد: قلبی که سرشار از خشیت الهی باشد سالم و روشن است و درونی نورانی و با ایمان را به انسان هدیه می‌دهد بنابراین باید قلبمان را سرشار از قرآن، توحید، دین و دیانت و خدمت به همنوع را از خداوند طلب کنیم.

ماموستا حسینی اضافه کرد: از خداوند بخواهیم قلوب بندگان را خاشع، نورانی و آرام بدارد و بدنی صبور و سالم را نصیب بندگان بدارد.

وی داشتن همسر و همنشین صالح و یاور را نیز از مواردی خواند که باید از درگاه خداوند آن‌را طلب کنیم.

امام جمعه موقت سنندج اضافه کرد: زبان صادق، صبور بودن، داشتن همسر سالم و قلب نورانی در هر بنده‌ای وجود داشته باشد انسانی خوشبخت خواهد بود که از نعمات الهی برخوردار شده است.

وی به ظلم و رسوایی اسرائیل، آمریکا، انگلیس پرداخت و گفت: دشمنی این دولت‌ها فلسطین و غزه را در تنگنا قرار داده و امروز شاهد کشتار کودکان، زنان و مردان زیادی در سرزمین غزه هستیم و باید از خداوند بخواهیم که همه دشمنان را نابود کند.

ماموستا حسینی از نمازگزاران و مردم خواست تا جاییکه می‌توانند برای مسلمانان غزه کمک بفرستند و حامی و پشتیبان آنها باشند.

امام جمعه موقت سنندج از شهرداری سنندج برای تعمیر و مرمت حاشیه شهر تقدیر و تصریح کرد: افتتاح پارک بانوان در محله حاشیه شهر سنندج نیز در عصر جمعه بیانگر خدمتگزاری مسئولان به مردم است.