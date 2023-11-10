وجود ۳.۵ میلیون هکتار زمین در خوزستان برای اجرای «آبخیزداری»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی ظهر امروز جمعه در جلسه کارگروه استانی مدیریت جامع حوزههای آبخیز خوزستان با اشاره به اهمیت اجرای آبخیزداری در این استان بیان کرد: اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری در کنترل رسوب، جلوگیری از فرسایش و فقیر شدن اراضی، تقویت سفرههای آب زیر زمینی و جلوگیری از بروز سیلابهای ویرانگر و خسارت ناشی از آن مؤثر است.
وی افزود: حدود یک میلیون هکتار عرصههای منابع طبیعی در خوزستان در طرح تفصیلی آبخیزداری قرار دارند که از این مقدار بخشی از آنها اجرا شده و بخشی در حال بررسی و مطالعه است. ۶۷۰ هزار هکتار از عرصههای مناطق شمالی استان مشرف به زاگرس عملیات آبخیزداری اجرا شده که نتایج خوبی هم به دنبال داشته است.
خانچی افزود: در مناطقی که عملیات آبخیزداری اجرا شده شاهد مدیریت روان آبها، سیلاب و همچنین کاهش فرسایش خاک از ۵۰ تا ۷۰ درصد هستیم. در خوزستان سه میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین مستعد برای اجرای طرح آبخیزداری وجود دارد که باید در دست مطالعه قرار بگیرند تا پس از آن اقدامات اجرایی برای آنها انجام شود.
معاون عمرانی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت بحث مشارکت مردم در حراست و حفاظت از عرصههای منابع طبیعی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مردمی، گروههای جهادی، تشکلهای مردمی، جوامع محلی برای افزایش حراست از منابع طبیعی مهم است.
وی با تأکید بر اینکه منابع طبیعی همراه مردم است، گفت: مطالبهگری مردم در حوزه منابع طبیعی دارای اهمیت والایی است و تشکلهای مردم نهاد به عنوان یک پایگاه نظارتی عمومی و غیردولتی با هدف و رویکرد اطلاع رسانی، آگاه سازی و جلب مشارکت مردمی میتوانند بهرهوری فعالیتها در حوزه حفظ منابع طبیعی را افزایش دهند.
خانچی با اشاره به نقش مهم جوامع محلی و روستاییان افزود: فرهنگ سازی در بین روستاییان و تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت نقش به سزایی برای جلوگیری از تخریب و آسیبهای وارده به این عرصهها دارد.
وی گفت: اعم اقدامات در حوزههای آبخیزداری، جنگل، حفاظتی و حمایتی، آموزشی و ترویجی و پروژههایی که در مجموعه منابع طبیعی اجرایی میشود در راستای حفاظت از عرصههای منابع طبیعی است.
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