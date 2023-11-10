انجمن روزنامه های غیردولتی ایران به موید اللامی نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن مدیران روزنامه‌های غیر دولتی ایران با صدور بیانیه‌ای به موید اللامی، رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عرب و عراق جنایات هولناک رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و خواستار فعالیت رسانه‌های مستقل بین المللی برای هم صدایی با مردم فلسطین شدند.

مشروح متن این بیانیه را در ادامه می‌خوانید:

«جناب آقای موید اللامی

رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران عرب و عراق

سلام علیکم؛

رفتارهای ظالمانه و هولناک رژیم صهیونیستی که در طول چند دهه حیات غاصبانه خود، همواره مردم ستمدیده فلسطین را آشکارا با سیاست‌های زورمدارانه، در معرض قتل عام و قساوت قرار داده، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. آنچه امروز در غزه می‌گذرد و حملات وحشیانه رژیم اشغالگر به تأسیسات زیربنایی، مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و نیروهای امدادی و همچنین قطع جریان دارو، سوخت، آب و برق مصداق بارز کشتار دسته‌جمعی و جنایت علیه بشریت است.

این جنایات هولناک نه تنها مسلمانان و مردم منطقه که همه ملت‌ها در سراسر جهان را به خشم و خروش آورده، خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ عالم را صحنه ابراز انزجار از رژیم اشغالگر و حامیان بین المللی آنان کرده است.

تحولات اخیر در فلسطین اشغالی نشانگر آن است که سیاست مماشات و حمایت از این رژیم غاصب، نه تنها کمکی به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی نخواهد کرد، بلکه بالعکس این رژیم را ترغیب می‌کند که با بی‌اعتنایی نسبت به ده‌ها قطعنامه سازمان ملل، به سیاست‌های نژادپرستانه، ارتکاب جنایات بین المللی و نقض فاحش حقوق بشر – همزمان با مظلوم‌نمایی– ادامه دهد و متأسفانه بی‌عملی دولت‌های غربی و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در برابر این نقض گسترده موازین و قوانین جهانی و انسانی این رژیم سفاک را در تداوم جنایات علیه مردم فلسطین گستاخ‌تر نموده است.

ما در انجمن روزنامه‌های غیردولتی ایران ضمن اینکه تلاش خواهیم کرد صدای مردم مظلوم فلسطین باشیم، از تمامی رسانه‌های مستقل بین‌المللی هم می‌خواهیم صدای مردم مظلوم فلسطین باشند، جنایات آشکار رژیم اشغالگر را در کشتار گسترده غیرنظامیان بی دفاع، به ویژه کودکان، زنان، کثیری از کادر درمانی و روزنامه نگاران را محکوم کرده و در سطح وسیع انعکاس دهند. همچنین از همه مجامع و نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد می‌خواهیم هرچه سریع‌تر و قاطع‌تر در برابر این رژیم خونریز دست به اقدام زده، از ادامه این جنایات جلوگیری کنند.»