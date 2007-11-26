کنسرت "مهتاب رو" در فرهنگسرای هنر برگزار می شود

وصال عرب زاده نوازنده سه تار با اعلام این خبر درگفتگو با خبرنگار مهرگفت : کنسرت گروه موسیقی "مهتاب رو" در دو بخش برگزارمی شود در بخش نخست تکنوازی سه تار و کمانچه به نوازندگی هومان رومی برگزار می شود و مجموع قطعات دربخش اول به کیهان کلهر تقدیم شده است و در قسمت دوم برنامه هم گروه نوازی در آواز بیات ترک اجرا می شود.

وی با اشاره به قطعات در قسمت دوم گفت : پیش درآمد بیات ترک استاد شهنازی ، چهارمضراب بیات ترک استاد صبا ضربی ترک و تصنیف "دل ماتم زده" از ساخته های علی اکبر داداش زاده و "تمنا" از ساخته های خودم مجموع قطعاتی است که در این کنسرت اجرا خواهد شد.