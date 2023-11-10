آتش بس در جنگ غزه به معنای شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه گناوه اظهار داشت: ۳۴ روز از عملیات طوفان الاقصی توسط نیروهای مقاومت و فلسطینی میگذرد و شاهد نسل کشی و جنایت و بمباران کودکان، بیماران، زنان و افراد مظلوم و بی گناوه توسط رژیم صهیونیستی هستیم که قلب انسان را جریحه دار میکند.
امام جمعه گناوه افزود: در این حوادث تلخ نزدیک به ۱۴ هزار انسان مظلوم و بی گناه زیر بمباران صهیونیستها و آمریکاییها به شهادت رسیدهاند و اما کسانی که شعار دفاع از حقوق بشر سر میدهند، بویی از انسانیت و بشریت نبردهاند و سکوت کردهاند.
وی با بیان اینکه در صورتی که شورای امنیت و مجامع بین المللی بخواهند آتش بس را اعلام کنند آمریکا این قطعنامهها را وتو میکند، اضافه کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در باتلاق غزه گیر کردهاند و اعلام آتش بس و عقب نشینی به معنای پذیرفتن شکست آنها در برابر عدهای جوان با کمترین امکانات و تسهیلات نظامی است در حالی که ادعای پنجمین ارتش قدرتمند جهان را دارند.
امام جمعه گناوه بیان کرد: رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در ادوار و در جنگهای مختلف از جمله جنگ ۳۳ ،۲۲ و ۸ روزه شکست را متحمل شدهاند و به یاری خداوند و خون شهدای مظلوم شاهد نابودی این جنایتکاران و آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه امروز مردم در سراسر جهان به حمایت از مردم غزه به پا خواستهاند گفت: در کنار کاخ سفید جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر به حمایت از مردم فلسطین به خیابان آمدند و از جلوههای زیبای این مراسم پرچم نظام مقدس اسلامی و تمثال مبارک رهبر معظم انقلاب بر کاخ سفید نصب شد و این به معنای نفوذ معنوی ایران اسلامی و حکومت بر قلبهای مردم مسلمان و غیر مسلمان است.
ایجاد عادت مطالعه در کودکان اولویت کارگزاران فرهنگی باشد
امام جمعه گناوه با اشاره به ۲۴ آبان سالروز بزرگداشت علامه محمد حسین طباطبایی و روز کتاب و کتابخوانی گفت: التزام علمی و عملی به مفاهیم و معارف اسلام و ارادت و مودت و ولایت پذیری نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ۲ ویژگی مهم و شاخص در وجود این فیلسوف بزرگ و کم نظیر جهان بود.
وی با بیان اینکه متأسفانه سهم مطالعه و کتاب خوانی در کشور ما به جز ادعیه و قرآن بسیار کم است گفت: گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی لازمه رشد و تعالی جامعه است و رشد و تعالی جامعه در گرو مطالعه است.
امام جمعه گناوه بیان کرد: برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه باید رغبت و عادت مطالعه و کتابخوانی در کودکان و نوجوانان که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ایجاد و نهادینه کرد و ایجاد عادت به مطالعه باید از اولویتهای مهم کارگزاران فرهنگی که با کودکان و نوجوانان سروکار دارند، باشد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به رئسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.
ابلاغ سیاستهای دریامحور فرصتی برای استان بوشهر
وی گفت: دریا و دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر عظیم و منابع سرشاری برخوردار هستند و در استان بوشهر این نعمت بزرگ وجود دارد و باید از فرصتهای این منابع عظیم الهی با استفاده از سیاستهای ابلاغی که مقام معظم رهبری به دستگاهها مهلت و مدت آن معین شده است، ابلاغ فرمودهاند استفاده کرد.
امام جمعه گناوه افزود: از بندهای این سیاستهای ابلاغی، حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و فعالان اقتصادی، بنگاههای کوچک و متوسط در حوزههای مختلف است که میتوان از این ظرفیتها استفاده کرد.
وی گفت: امروز ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور فرصت بسیار خوبی است که همه رئسای قوای سه گانه به توسعه دریا محور کمک کنند.
وی با اشاره به نشست رئیس قوه قضائیه با شورای عالی قوه، رئسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها گفت: رئیس قوه قضائیه نکات بسیار ارزشمندی در ۱۵ بند در جمع رئسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها بیان کردند که دغدغه دوستداران انقلاب است و انصافاً راهگشا و میتواند مردم را نسبت به قوه قضائیه خوش بین کند و ذهنیتهای منفی که گاهی اوقات ایجاد میشود با مراعات این دستور کم میشود.
امام جمعه گناوه با اشاره به برگزاری مراسم ختم اموات در سطح شهرستان اظهار داشت: برگزاری مراسم اموات با توجه به هزینهها و گرانیهای امروزی در حسینیهها و مساجد بار سنگین مالی را بر خانوادهها تحمیل میکند که همه باید کمک کنند تا این موضوع بار دیگر رواج پیدا نکند.
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