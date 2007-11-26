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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فاقد نظام مراقبت بیماری آنفلوآنزا هستیم

فاقد نظام مراقبت بیماری آنفلوآنزا هستیم

معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، از نبود نظام مراقبت بیماری آنفلوآنزا در کشور خبر داد.

دکتر عبدالرضا استقامتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالعات در خصوص بیماری آنفلوآنزا بر اساس نتایج بررسی های پایگاههای دیده ور در کشور صورت می گیرد. 

وی با عنوان این مطلب که اتفاق جدیدی در ارتباط با بیماری آنفلوآنزا در کشور رخ نداده است، افزود: اظهارنظرهایی که بعضا در ارتباط با اپیدمی شدن و شیوع این بیماری عنوان می شود، فنی نیست.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ادامه داد: این پایگاهها وظیفه دارند هر چند وقت یک بار تعدادی از افرادی که علائم اولیه مشکوک به آنفلوآنزا را دارند مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در اختیار دانشکده بهداشت و تهران قرار دهند.

استقامتی با اشاره به ویروس H3N2 و H1N1، افزود: واکسن آنفلوآنزا برای سنین 6 تا 60 ماه  و افراد بالای 60 سال و همچنین افرادی که بیماری زمینه ای مثل آسم، دیابت، بیماری مزمن کلیوی و... دارند، توصیه می شود که استفاده کنند.

وی تاکید کرد: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به فصل سرما و تغییرات جوی است و هیچ اتفاق جدیدی در کشور رخ نداده است که بخواهیم از آن به عنوان اپیدمی بیماری آنفلوآنزا یاد کنیم.

کد مطلب 593511

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