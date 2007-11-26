15 طرح عمرانی بسیج استان سمنان به بهره برداری رسید

سرهنگ پاسدار عباس مطهری ‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: اعتبار ساخت پنج پایگاه بسیج در استان از محل اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به استان سمنان تامین شده است.

وی 15 طرح عمرانی بسیج استان را شامل پنج پایگاه در سمنان، چهار پایگاه در میامی، سه پایگاه در گرمسار عنوان کرد و گفت: در شهرهای شاهرود، دامغان و مهدی شهر نیز یک طرح به بهره برداری رسیده است.

مسئول واحد مهندسی سپاه منطقه سمنان با اشاره به تشکیل کانون بسیج مهندسین در شهرهای دامغان، شاهرود و سمنان عنوان کرد: بیش از 350 نفر در کانون بسیج مهندسین عضویت دارند.

مطهری ‌نژاد با بیان اینکه زیربنای این طرح ها بیش از سه هزار و 600 متر مربع بوده است، عنوان کرد: این پروژه ها با هدف تقویت بنیه دفاعی در هفته بسیج به بهره برداری رسید.