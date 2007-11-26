انتخابات ریاست جمهوری روسیه 12 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجلس سنای روسیه امروز در جلسه ای که به طور زنده از تلویزیون دولتی این کشور پخش می شد، روز دوم مارس (12 اسفند) را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تعیین کرد.

روز یکشنبه هفته آینده نیز انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه قرار است امروز در شهر زادگاهش، سن پترزبورگ با اعضای حزب "روسیه متحد" ملاقات کند. پوتین از سوی حزب روسیه متحد در انتخابات شرکت کرده است و انتظار می رود این حزب در انتخابات پیروز شود.

پوتین طبق قانون اساسی روسیه نمی تواند برای دوره ای دیگر رئیس جمهور شود.

طی چند روز گذشته احزاب مخالف تظاهرات متعددی در مسکو و سن پترزبورگ برگزار کردند که پلیس تعدادی از آنها را بازداشت کرد.