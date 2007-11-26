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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

پرونده سه کارمند متخلف بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد

پرونده سه کارمند متخلف بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد

قرار مجرمیت سه کارمند متخلف بانک مرکزی صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار مجرمیت این متهمان که در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی صادر و با کیفرخواست به دادگاه مجتمع اقتصادی ارسال شده است راجع به اتهامات سه نفر از کارمندان متخلف بانک مرکزی است که با دریافت رشوه به مبلغ 31 میلیارد و 30 میلیون د ریال در چندین مرحله از پنج متهم دیگر این پرونده که از مدیران و اعضای هیئت مدیره چند شرکت خصوصی هستند، مرتکب اقدامات خلاف قانون و مقررات از قبیل رفع سوء اثر از ۴۵ فقره چک برگشتی، گشایش اعتبار اسنادی غیرقانونی، جعل و امحای اسناد و مدارک دولتی شده اند.

این پرونده هم اکنون با ارجاع سرپرست مجتمع در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه امور اقتصادی در حال رسیدگی است

کد مطلب 593516

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