پرونده سه کارمند متخلف بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار مجرمیت این متهمان که در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی صادر و با کیفرخواست به دادگاه مجتمع اقتصادی ارسال شده است راجع به اتهامات سه نفر از کارمندان متخلف بانک مرکزی است که با دریافت رشوه به مبلغ 31 میلیارد و 30 میلیون د ریال در چندین مرحله از پنج متهم دیگر این پرونده که از مدیران و اعضای هیئت مدیره چند شرکت خصوصی هستند، مرتکب اقدامات خلاف قانون و مقررات از قبیل رفع سوء اثر از ۴۵ فقره چک برگشتی، گشایش اعتبار اسنادی غیرقانونی، جعل و امحای اسناد و مدارک دولتی شده اند.

این پرونده هم اکنون با ارجاع سرپرست مجتمع در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه امور اقتصادی در حال رسیدگی است