14 استاندار هرمزگان پس از انقلاب گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر امروز با حضور 12 تن از 14 استاندار سالهای 1357 تا 1386 برگزار شد، عبدالعلی صاحب محمدی به بیان گوشه ای از توانمندیهای هرمزگان و پیشرفت های صورت گرفته در این سالها پرداخت و گفت: استفاده و انتقال تجارب مدیریتی عالی استان با نگاه مثبت به تمامی دستاوردهای خلق شده طی سالهای گذشته، می تواند سرمایه عظیمی از تجربیات و ایده ها را در اختیار مدیران فعلی و آتی استان قرار دهد و به عنوان الگویی نوین، برای مدیریت استان بهره برداری و به خدمت گرفته شود.

وی افزود: تعلق خاطر مثال زدنی تمامی استانداران سابق به هرمزگان و مساعدت فکری آنها در رشد و توسعه و توانمندی استان، نشان از اتفاق نظر آنان در آبادانی و عزت ایران اسلامی دارد و باید با تمرکز بر استفاده حداکثری از ظرفیت های استان در پیوند با منافع ملی در بیان موضوعات و ارائه راهکارها نگاهی برادرانه و از سر اخلاص داشت.

صاحب محمدی خاطرنشان کرد: بر این باوریم که از انبوه تجربیات بدست آمده توسط مدیران عالی استان که نتیجه سالها تلاش و همت شبانه روزی است، بهترین استفاده را به نفع مردم استان داشته باشیم.

در این نشست با گرامیداشت یاد اولین استاندار هرمزگان، مرحوم دکتر گرجی، طی مراسمی از خانواده مرحوم سید زاده هشتمین استاندار هرمزگان نیز تقدیر و از نقش آن مرحوم در طول سالهای خدمت تجلیل شد.

مرحوم دکترنصرت الله گرجی، مرتضی بازرگان، علی عظیمی، نوروز کهزادی، اکبر ترکان، محمد تاجیک، احمد خرم، مرحوم سید جلیل سیدزاده، غلامعباس زائری، فضل الله معین، عباس مقتدایی، سید ابراهیم دراز گیسو، عبدالرضا شیخ الاسلام و عبدالعلی صاحب محمدی استانداران هرمزگان بعد از انقلاب تاکنون بوده اند.