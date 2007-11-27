به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل 11 داستان به نامهای "شکسته"، "مسافر باغ سیب"، "نرگس"، "مارتا"، "هستی"، "میراث پدر"، "نگفته بودی که می روی"، "مثل هر روز"، "همنشین باد"، "رعنا چشمانی سبز به رنگ برگ دارد" و "لورا" است.

در بخشی از داستان "مسافر باغ سیب" آمده است: "به طرف زن برگشت که چیزی بپرسد دید زن نیست، یکه خورد. با عجله عنان اسب را کشید و درشکه را نگه داشت. درون درشکه و اطراف را گشت. دقیق نگاه کرد. زن نبود فقط سیب سبز و سرخی کنارش بود و پیراهنی سفید با گلهای سرخ و سفید سیب. از درشکه پایین پرید. نگران و ناراحت اطراف را نگاه کرد. زن نبود. چند صد متر به طرف عقب از راهی که آمده بود دوید. تمام طول و اطراف جاده را به دقت نگاه کرد. زن نبود... اطراف را نگران و جستجوگرانه نگاه کرد اما بی ثمر بود. ناگزیر در درشکه نشست و راه افتاد. جاده باریک بود و ناهموار و پوشیده از غبار و مه و بوته های علف که در اطرافش رسته بودند. شامگاه در افقی دور کمی به شهر مانده درشکه به جاده ای فرعی پیچید و به سمت باغ سیب رفت..."

"مسافر باغ سیب" در 1000 نسخه، 100 صفحه و با قیمت 1500 تومان به صورت مشترک از سوی انتشارات قصیده سرا و مهرا روانه بازار کتاب شده است.