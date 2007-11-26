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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۴

ابراز امیدواری مصر به توافق فلسطینیان و رژیم صهیونیستی تا پایان سال 2008

سفیر مصر در آمریکا ابراز امیدواری کرد که هدف کنفرانس آناپولیس رسیدن به توافق صلحی بین رژیم اسرائیل و فلسطین تا پایان سال آتی میلادی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نبیل فهمی" در گفتگو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست همچنین گفت :" اما اگر این امر ممکن نشود، سوالاتی درباره راه حل تشکیل دو دولت مطرح خواهد شد و این یک مسئله خطرناک خواهد بود."

وی افزود : روند پایدار پس از آناپولیس باید تلاش برای رسیدن به یک توافق دائمی تا پایان سال آتی میلادی باشد.

کنفرانس آناپولیس در تاریخ 27 نوامبر(سه شنبه) آغاز و به مدت سه روز به طول خواهد انجامید.

کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس در حالی برگزار خواهد شد که نظامیان رژیم صهیونیستی حملات خود بر ضد ملت فلسطین را افزایش داده اند.

 

کد مطلب 593523

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