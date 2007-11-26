120 نفر از اراذل همدان دستگیر شدند

سرهنگ پاسدار نصرالله مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: 400 نفر از اراذل و اوباش استان همدان شناسنامه‌ دار هستند و چاقوکشی، قمه‌کشی، سرقت، شرارت و توزیع موادمخدر از جمله جرائم آنهاست.

وی افزود: طرح ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی در سه مرحله انجام شده است و طرح امنیت اخلاقی نیز در حال حاضر در حال اجراست.

مظفری یادآور شد: در اجرای این طرح، مکان‌های آلوده استان شناسایی شدند و در بازرسی از این مکانها 12 کیلوگرم ماده مخدر و دو هزار و 500 عدد قرص و آمپول روان گردان کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان همدان همچنین از اجرای طرح مقابله با ناهنجاری و پوششی و آرایشی در سطح استان خبر داد و گفت: در مرحله اول با تذکر لسانی با متخلفین برخورد می‌شود و در صورت عدم توجه به تذکرات اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.