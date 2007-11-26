تجمع جانبازان آبادان در اعتراض به ضرب و شتم جانباز 70 درصد لغو شد

«محمودرضا ابراهیمی» جانباز 70% جنگ تحمیلی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: جانبازان و ایثارگران آبادان و خرمشهر شب گذشته با شنیدن خبر درگذشت آقای «مفید» از اعضای هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروندرود تصمیم گرفتند این تجمع را لغو کرده و شکایت خود را از مدیر عامل این سازمان از طریق مراجع قانونی دنبال کنند.

«نایب رئیس شرکت تعاونی ایثارگران آبادان» با بیان اینکه جانبازان و ایثارگران آبادان طوماری را در اعتراض به نحوه برخورد ناشایست مدیر عامل « سازمان منطقه آزاد اروندرود» با ایثارگران و عدم دریافت طلب خود از این سازمان، برای رئیس جمهور ارسال خواهند کرد اعلام داشت: شکایت خود را از این سازمان از طریق مراجع قضایی و دیوان محاسبات پیگیری خواهیم نمود.

گفتنی است؛ در پی مراجعه«محمودرضا ابراهیمی» جانباز 70% جنگ تحمیلی به «سازمان منطقه آزاد اروند رود»، جهت دریافت طلب وجه گروهی از جانبازان و ایثارگران عضو«شرکت تعاونی ایثارگران آبادان»، این جانباز با برخورد ناشایست مدیر عامل این سازمان مواجه شده و به قرار اطلاع دست مصنوعی این جانباز که یکی از پاهای خود را نیز در دوران دفاع مقدس از دست داده است، شکسته می شود و با شکایت مدیر عامل سازمان مذکور این جانباز توسط کلانتری بازداشت شده و نهایتا با قرار وثیقه آزاد می گردد.

وی در تشریح دلایل عدم پرداخت حقوق خود و سایر جانبازان عضو این تعاونی گفت: ابتدای سال 86 با آغاز مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد اروندرود، «شرکت تعاونی ایثارگران آبادان» طی مناقصه ای قانونی جهت تنظیف دهکده « برین» آبادان با 24 میلیون تومان و 40 کارگر برنده شد.

وی که یک پا و یک دست خود را در دوران دفاع مقدس از دست داده است، در ادامه خاطر نشان کرد: با وجود عقد قرارداد بین «شرکت تعاونی ایثارگران آبادان» با « سازمان منطقه آزاد اروند رود » در تاریخ 21/1/1386 و گذشت یکماه از این تاریخ و انجام کار توسط کارگران این شرکت که عمدتا از خانواده جانبازان و ایثارگان آبادان می باشند، این قرارداد توسط مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد اروندرود لغو شد و کار به شورای شهر آبادان و نهایتا شهرداری با 6 کارگر به مبلغ 195 میلیون تومان سپرده شد.

نایب رئیس هیأت مدیره« شرکت تعاونی ایثارگران آبادان» با اشاره به گذشت بیش از 6 ماه از لغو قرارداد و عدم پرداخت هزینه های صورت گرفته، تصریح کرد: در این مدت 6 ماه بارها جهت مطالبه مبلغ هزینه شده به سازمان مناطقه آزاد اروندرود مراجعه کردیم و مدیر عامل سازمان قول پرداخت هزینه های انجام شده را دادند اما هفته گذشته وی به دلیل آمدن «دکتر صلاحی» دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به آبادان در روز پنجشنبه 1 آذر ، از ما خواستند که به این مسئله و اعتراض خود پایان بدهیم و قول دادند و قسم یادکردند که در روز شنبه گذشته ، هزینه های صورت گرفته توسط شرکت ایثارگران را پرداخت نمایند. اما متأسفانه با مراجعه ما به دفتر مدیر عامل منطقه آزاد، وی زیر قول خود زد و گفت" پولی به شما پرداخت نمی کنم" که این مسئله باعث درگیری لفظی و در نهایت فیزیکی شد و در این بین دست مصنوعی بنده توسط ایشان شکسته شد و با شکایت مدیر عامل منطقه توسط کلانتری بازداشت شدم و فعلا با قرار وثیقه ، خارج از بازداشتگاه هستم.

جانباز 70% جنگ تحمیلی در خصوص علت لغو قرار داد توسط منطقه آزاد اروند رود گفت: ایشان به من گفت که "بنا بر فشار و خواسته .... این قرار داد لغو و به شهرداری آبادان سپرده شد."

خبرگزاری مهر آمادگی دارد توضیحات مدیران منطقه آزاد اروند در این زمینه را منتشر نماید.