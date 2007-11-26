نسبت به رفتار استرالیایی ها معترضیم / نمی دانم چرا برای صدور روادید کارشکنی کردند

عباس ترابیان با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: قطعا پس ازحضور درسیدنی استرالیا و شرکت درجلسه کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض خود را نسبت به عدم همکاری سفارت استرالیا برای صدور ویزا سفر به این کشور را با مقامات AFC مطرح خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه انتظار نداشته است که صدور روادید سفر به استرالیا درگیر مسائل غیر ورزشی شود، افزود: سفارت استرالیا در فرم درخواست روادید اهداف سفر، مکان و زمان جلساتی که در آن حضور خواهیم یافت و ... را جویا شده است و ما به صراحت دلایل سفرخود به استرالیا را عنوان داشته ایم با این حال نمی دانم چرا بازهم در صدور روادید آن هم برای سفری ورزشی تا این اندازه کارشکنی شد؟!

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد : مسئولان سفارت استرالیا در ایران می دانستند که ما برای سفر به این کشور پروازی طولانی پیش رو خواهیم داشت. آنها حتی با خبر بودند که قرار است در تاریخی مشخص در چه جلساتی حضور یابیم. باید این حال برای من جای سئوال دارد که چرا سفر ما را به مخاطره انداختند.

وی تصریح کرد : اینکه کشوری برای میزبانی از رویدادی با اهمیت چون جشن انتخاب بهترین های فوتبال آسیا برگزیده شده است قطعا توانایی انجام این مهم را داشته است. با این وجود رخ دادن اتفاقاتی از این دست شائبه برخوردهای غیرورزشی با هدفی نامتعارف را در ذهن شکل می دهد.

ترابیان اذعان داشت : نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود و اگر پرواز ما بدون تاخیر انجام شود یک ساعت و نیم پیش از آغاز جلسه به این شهر خواهیم. با این شرایط مشخص نیست چطور باید در جلسه حضور یابم و متاسفانه فدراسیون فوتبال استرالیا نیز در این رابطه پاسخگو نیست.