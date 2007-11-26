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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۴

بانکهای ایلام 2600 میلیارد ریال تسهیلات زودبازده پرداخت کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: بانکهای این استان دو هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات به صاحبان بنگاه های کوچک اقتصادی پرداخت کردند.

محمد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از مبلغ قرارداد بانک ها با صاحبان بنگاهای کوچک اقتصادی، بیش از یک هزار و 600 ریال جذب و تبدیل به کار شده است.

وی افزود: استان ایلام توانسته است با ایجاد این بنگاه ها، بیش از 11هزار فرصت شغلی به وجود آورد که این امر روند روبه رشدی در کاهش نرخ بیکاری این استان داشته است.

آزاد عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات در راه اندازی بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده در این استان را، نبود کارآفرینی و فقدان زیرساخت ها اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکلات در استان اقدامات فراوانی مانند بالابردن سطح آگاهی افراد، اعمال سیاست های تشویقی انجام گرفته است که امیدواریم به ایجاد فرصت های شعلی بیشتری منجر شود.

آزاد ادامه داد: سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی نظیر سایپا و صنایع نفت و گاز از مهمترین عوامل توسعه یافتگی منطقه هستند.

کد مطلب 593539

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