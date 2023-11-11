جام فوتسال دانش آموزی «شهید فهمیده» در سوادکوه پایان یافت

محمد آهنگر معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته دانش‌آموز، مسابقات استعدادیابی فوتسال دانش‌آموزان شهرستان سوادکوه برگزار شد. این رویداد با همت قرارگاه جهادی پیشرفت شهرستان سوادکوه و با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان تحت عنوان جام شهید حسین فهمیده در سالن شهیدان رضایی برپا شد.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران ضمن اشاره به گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز، خصوصاً شهید حسین فهمیده در این مسابقات افزود: هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد انگیزه در نوجوانان پرشور این شهرستان و کشف استعدادهای برتر است.

آهنگران ادامه داد: در این مسابقات، ۷۰ نفر از دانش آموزان ۱۲ تا ۱۵ سال شهرستان سوادکوه با تلاش و پشتکار خود به رقابتی پرشور پرداختند و نشان دادند که باید به توانایی‌های ورزشی آن‌ها توجه بیشتری شود.

وی گفت: تیم‌های مدرسه شهید چمران پل سفید، تیم مدرسه عبدالحق و مدرسه شهید قربانعلی نوری زیراب به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.