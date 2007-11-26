هشدار علامه فضل الله درباره پیامدهای منفی خلأ ریاست جمهوری در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازدفتراطلاع رسانی علامه فضل الله، این عالم برجسته لبنان دربیانیه ای خطاب به لبنانی ها با اشاره به تحولات اخیر لبنان ازجمله مسئله انتخابات ریاست جمهوری که هنوز پارلمان موفق به انتخاب رئیس جمهوری توافقی نشده است، گفت: این خلاء موجود فقط به یک طایفه ضرر نمی رساند و نتایج این وضعیت بر گروه سیاسی خاصی منعکس نمی شود، بلکه به همه لبنانی ها صدمه می رساند و اثرات منفی در صحنه سیاسی لبنان به جای می گذارد.

علامه فضل الله که یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمارمی رود، درادامه افزود: خواست واراده بیگانگان و تلاش برای رسیدن به منافع شخصی ازسوی گروه های داخلی ، زمینه محقق شدن این وضعیت که برای ما به وجود آمده است، دوچندان کرده است.

این عالم برجسته لبنان درادامه ازمسئولان سیاسی لبنان و سران جریان و احزاب خواست تا با ایراد سخنانی دوستانه مانع از آن شوند که طرفدارانشان دست به اقداماتی بزنند که واکنش منفی دیگر گروه ها را درپی داشته باشد.

وی درعین حال از شخصیت های دینی خواست تا اجازه ندهند دراین شرایط سخت به حساسیت های مذهبی و اقدامات تفرقه افکنانه دست زده شود، چراکه آتش برگرفته از موضوعات دینی و مذهبی بسیارتفرقه افکنانه تر و دردناک تراست و منجر به نابودی و ویرانی می شود.

علامه فضل الله تاکید کرد: همچنین ازهمه لبنانی ها ازهرطایفه، مذهب و گرایش های سیاسی خواست تا به سخنان کسانی که درصدد ایجاد فتنه انگیزی یا سوق دادن آنها به سوی جنگ و درگیری و نزاع هستند، توجه نکنند. چراکه درنهایت نتیجه این وضعیت دامنگیرآنها می شود وازآنان خواست تا به دور از کسانی که درصدد سیطره بر امور ملت ها هستند، به گفتگو روی بیاورند.