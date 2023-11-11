افزایش ظرفیت ۲۵ درصدی پزشک در برنامه هفتم باید مدنظر قرار گیرد

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره گنجانده شدن بند مبهم «افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه‌ریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد»، به جای عبارت شفاف و صریح «افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵ درصد» که باعث نگرانی کارشناسان جهت ایجاد یک دستاویز قانونی برای وزارت بهداشت جهت عدم افزایش ظرفیت یا حتی کاهش ظرفیت‌ها شده است، گفت: با توجه به مصوبه افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت پزشکی ممکن است با مصوبه برنامه هفتم این موضوع تحت الشعاع قرار گیرد و دستاویزی برای کاهش ظرفیت شود.

وی در ادامه بیان کرد: طبیعتاً اگر نمایندگان در صحن مجلس و در جریان بررسی این بند دقت عمل داشته باشند، به این موضوع رأی نخواهیم داد و با این موضوع مخالفت خواهیم کرد، زیرا پزشک کم داریم.

این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: هم اکنون در بیمارستان‌های اطراف استان تهران پزشک نداریم و چندین بیمارستان به حالت شبهه تعطیل درآمده‌اند. یک عده پزشک در تلاش هستند برای کل تعداد جذب بیمارستان‌های تهران تصمیم‌گیری کنند و تعداد جذب کادر پزشکی را منوط به تصمیم خود کنند.

وی افزود: در این شرایط چهار پزشک نامه می‌نویسند که پزشک جدید نباید جذب شود و تعداد پزشکان ما به اندازه کافی است. این قشر درصددند ما را به قبل از انقلاب برگردانند که از هند و پاکستان پزشک وارد می‌کردیم.

نوروزی تصریح کرد: این افراد در بیمارستان‌های لوکس در حال کار هستند و اصلاً متوجه نیستند که به مردم در زمینه کمبود پزشک چه می‌گذرد. اسلامشهر، رباط کریم، بهارستان و ورامین شهرستان‌های بسیار بزرگی هستند، اما با کمبود شدید پزشک مواجه هستند.