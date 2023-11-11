هادی بنایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدمات ارائه شده به فرزندان مددجویان این نهاد شامل معافیت سربازی، کاهش تعرفه خدمت سربازی و انتقالی به محل سکونت آنها بوده است.
وی با اشاره به دستورالعملهای اجرایی در این زمینه، ادامه داد: یک فرزند ذکور از خانواده مددجویان که به دلیل فوت سرپرست، طلاق و یا دارا بودن سه خواهر، تحت حمایت قرار گرفتهاند میتوانند با مراجعه به مددکار خود و آگاهی از این طرح نسبت به انجام مراحل لازم اقدام و از این خدمت بهرهمند شوند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان به معافیت از خدمت سربازی ۳۸ نفر از فرزندان پسر بالای ۱۸ سال بدلیل کفالت و سرپرستی خانواده اشاره داشت و افزود: بر اساس توافق و مکاتباتی که با سازمان نظام وظیفه انجام شده و با توجه به اینکه فرزندان پسر به نوعی نان آور خانواده محسوب میشوند، محل خدمت ۲۵ نفر از مشمولین این تسهیلات نیز نزدیک محل سکونت تعیین شده است، همچنین ۳۷ نفر از فرزندان ذکور مددجویان از خدمت کاهش تعرفه بهره مند شدهاند.
وی با بیان اینکه فرزندان این خانوادهها با معافیت از خدمت وظیفه میتوانند از خدمات اشتغال بهره مند شوند، گفت: آموزش کسب و کار، تسهیلات قرض الحسنه بلند مدت و خدمات کاریابی از جمله برنامههایی است که برای ایجاد اشتغال این فرزندان مهیا میشود تا از لحاظ معیشتی تکیه گاهی برای خانواده خود باشند.
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