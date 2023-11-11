۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۲

پیگیری مهر؛

۶۰ درصد شهر رضوان بخش کالپوش از سیلاب پاک سازی شد

میامی- معاون عمرانی استاندار سمنان از افزایش خسارات ناشی از سیلاب در بخش کالپوش میامی خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ درصد شهر رضوان بخش کالپوش از سیلاب پاک سازی شده است.

محمد حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شهرداری شاهرود معین شهر رضوان برای پاکسازی آثار سیلاب شده است، ابراز داشت: به همت نیروهای مردمی و شهرداری تاکنون ۶۰ درصد این شهر از سیلاب پاک سازی شده است.

وی ضمن بیان اینکه با گذشت چهار روز از بروز سیلاب در بخش کالپوش میامی میزان برآورد خسارت افزایش یافته است، افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد خسارات سیل به زیرساخت‌های رضوان و روستاهای بخش کالپوش است.

معاون عمرانی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه سیلاب آسیب زیادی را به منازل مسکونی وارد کرده است، ابراز داشت: ۱۰۸ واحد در اثر سیلاب تخریب شدند که باید مجدد احداث شوند.

حمیدی ضمن بیان اینکه ۵۸۰ واحد مسکونی دچار خسارت شدند، تصریح کرد: این واحدها نیازمند تعمیر، مرمت و بازسازی هستند که می‌طلبد همه نیروها برای ساخت سرپناه این خانوار بسیج شوند.

وی بابیان اینکه تلاش‌ها برای یافتن بانوی کالپوشی ادامه دارد که علت زمان بر شدن پروسه گستردگی مسیر جاری سیلاب است اما علیرغم این موضوع نیروها همه تلاش خود را به کار بستند.

