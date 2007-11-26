تیم ملی مهارتی ایران با 5 پله صعود در رتبه 21 جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی حسین آبادی صبح امروز در یک نشست خبری در خصوص نهمین دوره مسابقات جهانی مهارت شیزوکای ژاپن با حضور تیم ملی مهارتی جمهوری اسلامی ایران گفت: دراین دوره از مسابقات، تیم مهارتی کشورمان با کسب یک مدال برنز و 3 دیپلم افتخار، با 5 پله صعود در رتبه 21 جهان قرار گرفت.

معاون پژوهش و توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: با شکست طلسم مدال آوری تیم ایران در این مسابقات، توجه بیشتر و لزوم حرکت در حوزه مهارت از سوی مسئولان انتظار می رود.

وی با اشاره به حضور اندک ایران در 39 دوره برگزاری این مسابقات تصریح کرد: ایران تنها 3 دوره قبل از انقلاب و 4 دوره بعد از انقلاب در این مسابقات حضور داشته در حالیکه عمر این مسابقات به 57 سال می رسد.

این مقام مسئول در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از شرکت 15 تیم ایرانی در این دوره از مسابقات مهارتی خبر داد و افزود: تیم کشور آمریکا در این مسابقات رتبه 33 و هند نیز با پیشرفت در نرم افزار به رتبه 40 دست یافته است.

محمدی حسین آبادی از تلاش برای رسیدن به رتبه زیر 10 جهانی طی یک برنامه 5 ساله سخن گفت و بیان داشت: در دوره قبل کشورمان از میان 38 کشور شرکت کننده در مسابقات به رتبه 26 دست یافته بود که در این دوره به رتبه 21 در بین 46 کشور رسیده است.

وی ابراز داشت: در نظر است افراد شرکت کننده در این مسابقات به عنوان کارشناس در دوره های دیگر مورد استفاده قرار گیرند،همچنین شرایطی فراهم خواهد شد که زمینه فعالیت این افراد در سطح بین المللی مهیا شود.

حسین آبادی از برگزاری مسابقات انتخابی ملی مهارت طی 3 ماه آینده در کشور خبر داد و اظهار داشت: قرار است زنان نیز در بسیاری از رشته ها حضور یابند.