قرارداد اجرای 7 پروژه تحقیقاتی در زمینه گاز منعقد شد

به گزارش خبرنگارمهر، رئیس پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران صبح امروز در مراسم امضای قرارداد 7 طرح پژوهشی میان شرکت ملی گاز ایران و پژوهشگاه صنعت نفت گفت: ارزش این 7 پروژه تحقیقات مشتمل بر 45 زیرمجموعه 88 میلیارد ریال است.

سعید پاک سرشت افزود: این قراردادها باید تا پایان برنامه چهارم سال 1388 به پایان برسد. به گفته وی ، ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی از مهمترین موضوعات این 7 طرح پژوهشی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: همچنین طراحی پایه و تهیه مدارک مناقصه واحد صنعتی ماده بودار کننده به ظرفیت روزانه 80 میلیون تن در سال در یکی از پالایشگاه های پارس جنوبی، تبدیل مشعل کوره های ریخته گری از سوخت مایع به گاز طبیعی ، ارایه دانش فنی ، فرمولاسیون آمین های جدید و مدیریت حلال های مصرفی در فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی از مهمترین محورهای این پروژه ها محسوب می شود.

وی اضافه کرد: استفاده از گوگرد در کاربردهای مختلف و مدیریت مصرف آن، ارائه راهکارهای عملی و ایمن سازی لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع گاز در برابر حمله جوندگان و تامین گاز شبکه توزیع هنگام اوج (پیک) مصرف، از دیگر بندهای این قرارداد به شمار می آیند.

وی همچنین اضافه کرد: انتقال آزمایشگاه پژوهش های فنی و صنعتی شرکت ملی گاز ایران به محل جدید پژوهشگاه صنعت نفت از دیگر بندهای مهم این قرارداد بوده که براساس آن محل این پالایشگاه از شهرری به محل جدید یعنی محوطه پردیس شرکت ملی گاز ایران منتقل شود.