به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون در 29 رشته و 3 حوزه امتحانی برگزار خواهد شد و داوطلبان می توانند صبح و بعد از ظهر روز پنجشنبه 8 آذرماه بر اساس جدول زمان بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، برای دریافت کارت ورود به جلسه به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کنند.

آزمون در رشته های آمار زیستی، آموزش بهداشت، انگل شناسی، ایمنی شناسی، باکتری شناسی، بهداشت محیط، بیوشیمی بالینی، حشره شناسی پزشکی، پرستاری، روانشناسی، ژنتیک، علوم تشریح، علوم تغذیه، فارماکولوژی، زیست فناوری پزشکی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، فیزیوتراپی، قارچ شناسی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، بهداشت حرفه ای، ویروس شناسی، اپیدمیولوژی، بهداشت باروری، مددکاری اجتماعی، گفتاردرمانی، هماتولوژی و نانوفناوری پزشکی برگزار می شود.

2 هزار و 710 داوطلب در این دوره از آزمون شرکت کرده اند که از این میان یک هزار و 486 داوطلبین این دوره از آزمون را زنان و یک هزار و 224 داوطلبین را مردان تشکیل می دهند.

بیشترین شرکت کنندگان در رشته بهداشت باروری با 287 نفر و کمترین میزان شرکت کننده در رشته مددکاری اجتماعی با 19 نفر ثبت نام کننده بوده اند.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی سال تحصیلی 87 - 86 در 293 حوزه امتحانی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده های توانبخشی و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری رشته های علوم پایه پزشکی سال تحصیلی 87 - 86 به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و که زمان برگزاری آزمون شفاهی پس از آزمون کتبی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.