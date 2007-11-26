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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۲

نخستین مراسم سالمرگ بابک بیات برگزار می شود

نخستین مراسم سالمرگ بابک بیات برگزار می شود

نخستین سالگرد درگذشت بابک بیات روز جمعه 9 آذرماه ساعت 4 در خانه هنرمندان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد درگذشت بابک بیات از سوی کانون آهنگسازان خانه سینما برگزار می شود.

دراین مراسم که با حضور خانواده بیات و برخی از کارگردان هایی که بابک بیات آهنگسازی فیلم آنها را انجام داده برگزار می شود  قرار است فرجام محمدی ،نیما مسیحا ،بهنام شهنواززاده و برخی دیگر از شاگردان او به همراه بامداد بیات قطعاتی را به یاد این آهنگساز اجرا کنند.

درادامه این مراسم فیلم مستندی از زندگی و آثار بابک بیات پخش می شود و در ادامه برخی از کارگردان های حاضر در سالن درخصوص خصوصیات اخلاقی بابک بیات و چگونگی همکاری با او صحبت خواهند کرد.

 

کد مطلب 593561

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