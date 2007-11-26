نخستین مراسم سالمرگ بابک بیات برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد درگذشت بابک بیات از سوی کانون آهنگسازان خانه سینما برگزار می شود.

دراین مراسم که با حضور خانواده بیات و برخی از کارگردان هایی که بابک بیات آهنگسازی فیلم آنها را انجام داده برگزار می شود قرار است فرجام محمدی ،نیما مسیحا ،بهنام شهنواززاده و برخی دیگر از شاگردان او به همراه بامداد بیات قطعاتی را به یاد این آهنگساز اجرا کنند.

درادامه این مراسم فیلم مستندی از زندگی و آثار بابک بیات پخش می شود و در ادامه برخی از کارگردان های حاضر در سالن درخصوص خصوصیات اخلاقی بابک بیات و چگونگی همکاری با او صحبت خواهند کرد.