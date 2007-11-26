35 هزار قطعه بچه ماهی قزل آلا در استخرهای بردسکن رهاسازی شدند

محمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از آنجا که این تعداد بچه ماهی در مهرماه سال جاری رها سازی شده است، پیش بینی می شود در اسفند ماه، 10 تن گوشت سفید ماهی از این استخرها برداشت شود.

وی اظهار داشت: با وجود بیش از 570 منبع آبی در این شهرستان، زمینه و استعداد بسیار مناسبی جهت پرورش ماهی وجود دارد.

صادقی ارتقا فرهنگ آبزی پروری و آبزی مصرفی، افزایش تولید در واحد سطح، ترویج توسعه پرورش ماهی و ارائه راهکارهای فنی و کارشناسی را از اولویت های کاری اداره امور دام و آبزیان جهاد کشاورزی بردسکن برشمرد و گفت: گوشت ماهی با وجود دارا بودن مقدار زیادی چربی امگا 3 یکی از بهترین مواد غذایی برای جلوگیری از بیماریهای قلبی و عروقی است و باید در سبد غذایی خانوارها قرار گیرد.

وی ادامه داد: میانگین مصرف سرانه آبزیان در دنیا در حال حاضر 5/16 کیلوگرم، در کشور ایران هفت کیلوگرم، در خراسان رضوی حدود دو کیلوگرم و در بردسکن کمتر از یک کیلوگرم است.

این مسئول با اشاره به عملکرد این اداره برای ارتقاء مصرف سرانه این ماده غذایی پروتئینی عنوان کرد: برگزاری یک دوره کلاس آموزشی طبخ آبزیان، توزیع و تکثیر بیش از 400 حلقه سی دی آموزش طبخ آبزیان، تهیه و توزیع تراکت و بروشور درباره فواید آبزیان و اهمیت مصرف آن در بین ادارات و مدارس شهرستان و دیوار نویسی و تهیه تابلوهای ترویجی از مهمترین برنامه های این اداره بوده است.