ملاک عمل ستاد انتخابات پاکدشت برگزاری انتخاباتی پرشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آخوندی صبح شنبه در هشتمین جلسه ستاد انتخابات پاکدشت به ریاست آخوندی که با حضور ارجستانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، قنادزاده معاون امور عمرانی فرمانداری، فکری بخشدار مرکزی، مونسان بخشدار شریف آباد و مسئولین کمیته‌های انتخابات در محل فرمانداری برگزار شد گفت: ملاک عمل ستاد انتخابات شهرستان برگزاری انتخاباتی پرشور و رعایت اصل بی طرفی است.

آخوندی افزود: اعضای ستاد انتخابات شهرستان طبق وظایف محوله اعم از پشتیبانی، امور حقوقی، فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و نظارت را با محوریت قانون در کل فرایند انتخابات به بهترین نحو مطلوب انجام دهند.

وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود برابر قانون در شهرستان برای برگزاری انتخابات شد و عنوان کرد: تمام مشکلات زیرساختی و سخت افزاری برگزاری انتخابات بررسی، پایش و نواقص موجود در اسرع وقت رفع شود.

بر اساس این گزارش در این نشست اقدامات جهت اجرای مصوبات جلسات قبلی و نقاط مورد نظر برای استقرار شعب و گزارش کمیته‌ها در خصوص وضعیت زیرساخت شعب اخذ رأی، طرح و بررسی شد.

