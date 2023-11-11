محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشههای پیشیابی تا روز سه شنبه پدیده غالب غبار صبحگاهی یا مه رقیق بویژه در مناطق جنوب، غرب و مرکز استان خوزستان خواهد بود.
وی عنوان کرد: همچنین با توجه به پایداری جو، افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خوزستان مورد انتظار است.
سبزه زاری با اعلام اینکه تا روز سه شنبه تغییرات محسوس دمایی در خوزستان نخواهیم داشت، اضافه کرد: سامانه بارشی از روز چهارشنبه استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۵ و ایذه با ۹.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۵ و حداقل به ۱۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
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