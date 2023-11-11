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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد؛

افزایش غلظت آلاینده‌ها در خوزستان

افزایش غلظت آلاینده‌ها در خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا روز سه شنبه پدیده غالب غبار صبحگاهی یا مه رقیق بویژه در مناطق جنوب، غرب و مرکز استان خوزستان خواهد بود.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خوزستان مورد انتظار است.

سبزه زاری با اعلام اینکه تا روز سه شنبه تغییرات محسوس دمایی در خوزستان نخواهیم داشت، اضافه کرد: سامانه بارشی از روز چهارشنبه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۵ و ایذه با ۹.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۵ و حداقل به ۱۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5935655

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