محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا روز سه شنبه پدیده غالب غبار صبحگاهی یا مه رقیق بویژه در مناطق جنوب، غرب و مرکز استان خوزستان خواهد بود.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به پایداری جو، افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خوزستان مورد انتظار است.

سبزه زاری با اعلام اینکه تا روز سه شنبه تغییرات محسوس دمایی در خوزستان نخواهیم داشت، اضافه کرد: سامانه بارشی از روز چهارشنبه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۵ و ایذه با ۹.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۵ و حداقل به ۱۷ درجه سانتیگراد رسیده است.