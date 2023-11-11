توزیع بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم گوشت گرم در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت گرم گوساله مجدداً وارد استان شده است اظهار کرد: نوبت اول ابتدای هفته بیش از ۲ تن و نوبت دوم بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم گوشت گوساله گرم از کشتارگاه تهران وارد استان شده است.

وی با اشاره به اینکه واردات و توزیع گوشت قرمز گرم در همدان و سراسر استان ادامه‌دار است افزود: این میزان گوشت از امروز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود. بهراملو از توزیع گوشت گرم با نرخ تنظیم بازار خبر داد و گفت: توزیع گوشت وارد شده باعث تعدیل بازار می‌شود و تا رفع نیاز استان ادامه می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه هر ۱۰ شهرستان استان بر اساس برش شهرستانی سهمیه گوشت گرم دریافت می‌کنند اضافه کرد: قیمت گوشت گرم وارد شده با قیمت تنظیم بازاری اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توزیع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در بخش دیگر به تحقق، تعهد جوجه ریزی آبان ماه در استان اشاره کرد و افزود: استان همدان جزو استان‌های پیشرو در بخش جوجه ریزی در مقیاس کشوری است.

وی با تاکید بر اینکه شهرستان‌هایی مثل تویسرکان، اسدآباد، کبودراهنگ و بهار صد درصد تعهد جوجه ریزی آبان ماه را تاکنون محقق کرده‌اند اضافه کرد: در ماه آبان تا پایان روز هجدهم یک میلیون و ۵۵۳ هزار قطعه جوجه ریزی در استان انجام شده است.

بهراملو این رقم را حاصل همراهی تولیدکنندگان و مرغداران دانست و یادآور شد: ماه گذشته استان همدان در بخش جوجه ریزی نسبت به تعهد رتبه دوم کشوری را کسب کرد.