تلاش سارکوزی برای نزدیکی بیشتر به چین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : سارکوزی در اولین سفر آسیایی خود بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور فرانسه روز گذشته وارد چین شده و در این سفر خود سعی خواهد کرد تا فرانسه را به بزرگترین شریک اروپایی چین تبدیل کند.

به نوشته این روزنامه، سارکوزی برای رسیدن به این هدف باید توجه کافی به مسائلی را که چین در مورد آنها حساس بوده و نسبت به آنها واکنش نشان می دهد را بکند، یکی از این مسائل مورد حقوق بشر در چین است که پکن در ماه های گذشته به دلیل آنکه واشنگتن گزارش هایی را درباره نقض حقوق بشر در چین منتشر کرد، پکن واکنش تندی را نسبت به این اقدام نشان داد.

به گزارش تایمز، در گذشته نیز فرانسه و چین به دلیل ایستادگی در برابر سیاست های اقتصادی آمریکا به نوعی به یکدیگر نزدیک شده بودند، اما این سفر در حالی که که هم اکنون مبادلات تجاری آلمان و انگلیس با چین بیش از فرانسه است می تواند به نزدیک شدن بیشتر آنها کمک کند.

بر همین اساس، سارکوزی در این سفر علاوه بر هفت وزیر دولت فرانسه، 40 تاجر موفق این کشور را نیز همراه خود به چین برده تا روابط تجاری پاریس-پکن را افزایش دهد.

به نوشته تایمز، فرانسه امیدوار است تا سارکوزی در این سفر علاوه بر عقد قرار داد برای فروش 160 فروند هواپیمای مسافربری، قرادادهای دیگری نیز به ارزش 15 میلیارد یورو با چین منقعد کند.

لازم به ذکر است، کسری تجاری فرانسه با چین در سال گذشته بالغ بر 16 میلیارد یورو بود.