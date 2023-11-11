تأیید ۸۹ درصد داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضانیا گفت: با پایان یافتن مهلت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از امروز فرمانداران حوزههای انتخابیه وارد فرآیند جدیدی از انتخابات یعنی ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت به دواطلبان مشمول شدند.
وی افزود: بر همین اساس داوطلبانی که عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت به آنها ابلاغ شده، باید ظرف مهلت قانونی ۴۸ ساعته ابلاغیه خود را از فرمانداران حوزههای انتخابیه شهرستانها دریافت نمایند.
رضانیا اظهار کرد: لازم به ذکر است طبق بررسیهای صلاحیت بعمل آمده؛ (از مجموع ۵۵۲ پرونده بررسی شده) ۸۹ درصد داوطلبان مورد تأیید هیأتهای اجرایی استان، ۶ درصد عدم تأیید و ۵ درصد نیز عدم احراز صلاحیت شدهاند.
رئیس ستاد انتخابات استان، گفت: همچنین گفتنی است با توجه به اینکه شنبه ۲۰ آبانماه ۱۴۰۲ آخرین روز مهلت ثبتنام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری است، توصیهی ستاد انتخابات استان به دواطلبان دارای شرایط قانونی؛ استفاده از فرصت باقیمانده تا ساعت ۱۸ جهت ثبتنام در این انتخابات است.
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