صلاحیت ۵۰ درصد کاندیدای انتخابات قوچان تأیید شد

عباسعلی صفایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تقویم انتخابات بررسی صلاحیت کاندیداها دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیأت اجرایی به پایان رسیده وضعیت صلاحیت آنها ابلاغشده است.
فرماندار قوچان تصریح کرد: از مجموع ۵۴ کاندیدای ثبتشده در این دوره از انتخابات برای حوزه انتخابیه قوچان و فاروج ۲۷ نفر تأیید صلاحیت، ۱۵ نفر عدمتأیید صلاحیت شده و برای ۱۲ نفر عدم احراز صلاحیت به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: کاندیداها به مدت ۴ روز در موعد مقرر قانونی فرصت دارند از طریق سامانه مشخصشده اعتراضات و شکایات خود را به ثبت رسانده و پسازآن هیأت نظارت ۵۰ روز فرصت رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را دارد که پسازآن وضعیت صلاحیت به فرمانداریها اعلام میشود.
صفایی یادآور شد: کاندیداها علاوه بر اینکه ۷۲ ساعت پیش از شروع رأیگیری فرصت انصراف از کاندیداتوری را دارند میتوانند تا ۱۵ روز قبل از انتخابات نیز حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان قوچان انتخابات را یکی از افتخارات انقلاب اسلامی ایران در مردمسالاری دینی دانست و خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی بااهمیت دادن به رأی و نظر مردم همه ارکان نظام را از این طریق انتخاب میکند.
وی با تأکید بر اینکه فضای مجازی فرصتی برای بهرهمندی درست از آن بهمنظور حضور پرشور مردم در انتخابات خواهد بود، بیان کرد: کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید قانون را رعایت کرده و بدانند هرگونه تبلیغات زودهنگام بهمنظور تخلف در نظر گرفته میشود و توسط بازرسان انتخاباتی مورد رصد قرار میگیرد.
