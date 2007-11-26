رضایتنامه کریمی برای هدایت استقلال صادر شد

هاشم ساعدی با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما از باشگاه استقلال اهواز تشکر می کنیم که با مساعد ت خود شرایط حضور فیروز کریمی را در باشگاه استقلال تهران فراهم آوردند.
وی با تاکید بر اینکه نظر باشگاه استقلال اهواز در این زمینه مثبت است، افزود: استقلال تهران و اهواز دو تیم هم خانواده هستند که در آینده قطعا مراوداتی بیشتر با هم خواهند داشت.
وی تصریح کرد: اطمینان دارم که دو تیم در آینده می توانند با بهبود مشکلات موجود جایگاهی مناسب در جدول رده بندی لیگ برتر از آن خود کنند.
فیروزکریمی عصر امروز با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران گروهی پاسخ خواهد داد و از فردا تمرینات استقلال تهران را زیر نظر خواهد گرفت.
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