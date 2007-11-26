بلوک 20 درصدی سهام ایرالکو هم مشتری نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان خصوصی سازی امروز به وکالت از ایمیدرو 33 میلیون سهم معادل 20 درصد سهام ایرالکو را به قیمت پایه هر سهم یک هزار و 690 تومان عرضه کرد که به فروش نرفت.

براین اساس، قرار شد شنبه هفته آینده 10 آذر ماه جاری سهام این شرکت به صورت دو بلوک 10 درصدی در بورس عرضه شود.

قرار بود ارزش معامله این تعداد سهام به بیش از 55 میلیارد و 770 میلیون تومان برسد، که البته این سهام در تابلوی فرعی بورس و از طریق کارگزاری بانک صادرات انجام گرفت.

گفتنی است روز گذشته نیز بلوک 20 درصدی از سهام فولاد مبارکه اصفهان هیچ خریداری نداشت.