۴۲۵ هکتار بیابان در استان ایلام وجود دارد

ابراهیم پیرزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چند سالی است با ایجاد تغییرات اقلیمی پدیده گرد و غبار که منشاء آن کشورهای عراق و عربستان است، استان‌های مرزی کشور به خصوص ایلام درگیر کرده است.

وی افزود: نهالستان گرمسیری محسن آب شهرستان مهران محلی برای تولید نهال برای مقابله با ریزگردها با مساحت ۱۰ هکتار احداث شده و در این نهالستان سالانه ۶ میلیون نهال تولید می‌شود.

وی ادامه داد: در این نهالستان گونه‌های مختلف نهال گرمسیری مانند انواع گونه‌های آکاسیا، کنار، اوکالیپتوس تولید می‌شود، گونه‌های تولید شده علاوه بر استفاده در داخل استان به حدود ۱۵ استان کشور نیز ارسال می‌شود.

وی از برنامه‌های منابع طبیعی برای کنترل ریزگردها در خاک عراق خبر داد و عنوان کرد: مدیریت و مهار ریزگردها در کانون‌های بحران کشور عراق که شناسایی شده، سطحی بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار پوشش می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام تصریح کرد: در استان ایلام دو نهالستان بیابانی به مساحت ۴۰ هکتار در شهرستان مهران و دهلران احداث شده است.

پیرزادیان اضافه کرد: برنامه تولید نهال بیابانی در یک برنامه ۱۰ ساله مصوب شده است.

وی گفت: در استان ایلام ۴۲۵ هکتار بیابان وجود دارد که در سال‌های اخیر برنامه‌های کشت نهال و بیابان زدایی در آنها اجرا شده است.