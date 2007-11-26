آغاز مطالعات اکولوژیک آبهای زیر زمینی اراضی عباس آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده ، مشاور شهردار در امور محیط زیست، با اشاره به اهمیت زیست محیطی و اکو لوژیک اراضی عباس آباد گفت: به دلیل نقش مهمی که اراضی عباس آباد در بهبود وضعیت هوای پایتخت و منطقه شمال تهران دارد ، حفظ و گسترش کیفیت فضای سبز اراضی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی ساماندهی آبهای زیرزمینی و قنات های موجود را برای بهره برداری مناسب از آب خام آنها وبه منظور تحقق این اهداف ، در دستور کار شهرداری دانست و افزود : کمیته کاری مشترک میان شرکت نوسازی عباس آباد ، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان پارک ها و فضای سبز مناطق 3، 6 و 7 شهرداری ، تشکیل شده است تا با همکاری یکدیگر ، مطالعات اکولوژیک و چگونگی استفاده بهینه از توان آبهای زیر زمینی اراضی عباس آباد ، صورت بگیرد .

حیدرزاده افزود : با انجام این مطالعات ، مشکلاتی مانند آب گرفتگی که برای مصلی و اراضی عباس آباد ایجاد می شد ، برطرف خواهد شد .

مشاورمحیط زیست شهردارتهران ، با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه ، اظهار کرد : شناسایی وضعیت زمین اراضی ، بهسازی قنوات ، مطالعات در زمینه جلوگیری از ورود زباله ها به مسیرهای قنوات منطقه ، مورد مطالعه قرار گرفته است .

وی افزود : شرح خدمات این اراضی تهیه شده و مشاورنیز اعلام نظر کرده است.