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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

آغاز مطالعات اکولوژیک آبهای زیر زمینی اراضی عباس آباد

مشاور محیط زیست شهردار تهران ، از آغاز مطالعات اکولوژیک اراضی عباس آباد خبر داد و گفت : ساماندهی آب های زیرزمینی این اراضی و قنات های موجود در آن به منظور بهره برداری مناسب از آب خام موجود در این اراضی ، در دستور کار شهرداری تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده ، مشاور شهردار در امور محیط زیست، با اشاره به اهمیت زیست محیطی و اکو لوژیک اراضی عباس آباد گفت: به دلیل نقش مهمی که اراضی عباس آباد در بهبود وضعیت هوای پایتخت و منطقه شمال تهران دارد ، حفظ و گسترش کیفیت فضای سبز اراضی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی ساماندهی آبهای زیرزمینی و قنات های موجود را برای بهره برداری مناسب از آب خام آنها وبه منظور تحقق این اهداف ، در دستور کار شهرداری دانست و افزود : کمیته کاری مشترک میان شرکت نوسازی عباس آباد ، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان پارک ها و فضای سبز مناطق 3، 6 و 7 شهرداری ، تشکیل شده است تا با همکاری یکدیگر ، مطالعات اکولوژیک و چگونگی استفاده بهینه از توان آبهای زیر زمینی اراضی عباس آباد ، صورت بگیرد .

حیدرزاده افزود : با انجام این مطالعات ، مشکلاتی مانند آب گرفتگی که برای مصلی و اراضی عباس آباد ایجاد می شد ، برطرف خواهد شد .

مشاورمحیط زیست شهردارتهران ، با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه ، اظهار کرد : شناسایی وضعیت زمین اراضی ، بهسازی قنوات ، مطالعات در زمینه جلوگیری از ورود زباله ها به مسیرهای قنوات منطقه ، مورد مطالعه قرار گرفته است .

وی افزود : شرح خدمات این اراضی تهیه شده و مشاورنیز اعلام نظر کرده است.

کد مطلب 593584

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