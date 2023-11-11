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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۴

فرماندار بیجار:

روابط عمومی ادارات باید سواد رسانه‌ای خود را ارتقا دهند

روابط عمومی ادارات باید سواد رسانه‌ای خود را ارتقا دهند

بیجار_فرماندار بیجار گفت: روابط عمومی ادارات ضمن اینکه باید عملکرد اداره را برای مردم منعکس کنند باید سواد رسانه‌ای خود را ارتقا دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر شنبه در نشست با روابط عمومی‌های شهرستان بیجار اظهار داشت: روابط عمومی در ادارات جایگاه ویژه‌ای دارد و زبان و سخنگوی اداره محسوب می‌شود.

وی افزود: شخصی که مسئولیت بخش روابط عمومی را بر عهده می‌گیرد باید سواد رسانه‌ای داشته باشد و نسبت به ادبیات نوشتاری و موضوعات مطرح شده اشراف کامل داشته باشد.

محبیان به اهمیت سواد رسانه‌ای اشاره کرد و بیان داشت: برخلاف آنچه که تصور می‌شود نیروی روابط عمومی باید فردی باشد که سواد رسانه‌ای و اشراف ادبیاتی داشته باشد و به موضوعات مطرح شده به درستی پاسخ داده شود.

فرماندار بیجار در ادامه به اهمیت بررسی مشکلات مطرح شده مردم توسط روابط عمومی‌ها تاکید کرد و ابراز داشت: بسیاری از مدیران ادارت فرصت بررسی و مطرح کردن مشکلات را ندارد و سواد رسانه‌ای را بعضاً ندارند و این مهم مشکل ساز است و در این میان نیروهای توانمند روابط‌عمومی‌ها باید وارد عمل شوند.

ضعف روابط عمومی مانع از انعکاس اقدامات ارزشمند ادارات می‌شود

وی تاکید کرد: برخی ادارات اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی دارند اما به دلیل ضعف روابط عمومی عملکرد آنها مشخص نیست و این نیازمند وجود نیروهای توانمند در این حوزه است.

محبیان یکی از مهمترین وظیفه روابط عمومی‌ها را تشریح عملکرد ادارات دانست و عنوان کرد: لازم است نیروی روابط عمومی اطلاع رسانی‌های منظمی داشته باشد و اگر مشکلاتی وجود دارد که رفع آن از توان اداره خارج است یا منع قانونی دارد این مهم را به درستی برای مردم بیان کند و اطلاع رسانی شود.

وی ادامه داد: لازم است مشکلات را به درستی برای مردم بیان کنیم تا رضایتمندی مردم را داشته باشیم و وظیفه شناسی نسبت به مردم باید توسط روابط عمومی‌ها صورت بگیرد.

فرماندار بیجار گفت: در فضای مجازی هم با ادبیات درست و صحیح باید به مردم پاسخ داد و اگر در هر حوزه‌ای روابط عمومی ضعیف عمل کند عملکرد این اداره ضعیف ارزیابی می‌شود.

محبیان به اهمیت پاسخگویی در صورت بروز مشکلات توسط روابط عمومی‌ها اشاره کرد و گفت: پاسخگویی نسبت به مشکلات از جمله ضعف زیر ساخت‌ها مشکلات قطعی آب، برق و غیره باید در سریع‌ترین زمان و به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شود.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما باید در این زمینه باشد که مردم را نا امید نکنیم و مشکلات را برطرف کنیم و پاسخگویی به مشکلات باید دقیق و مستند باشد.

فرماندار بیجار اضافه کرد: لازم است نیروی‌های روابط عمومی رصد منظم در فضای مجازی داشته باشید و شبهات مطرح شده را پاسخگو بود تا مردم مطلع شوند و شبهات بر طرف شد.

کد مطلب 5935847

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