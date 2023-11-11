به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان ظهر شنبه در نشست با روابط عمومی‌های شهرستان بیجار اظهار داشت: روابط عمومی در ادارات جایگاه ویژه‌ای دارد و زبان و سخنگوی اداره محسوب می‌شود.

وی افزود: شخصی که مسئولیت بخش روابط عمومی را بر عهده می‌گیرد باید سواد رسانه‌ای داشته باشد و نسبت به ادبیات نوشتاری و موضوعات مطرح شده اشراف کامل داشته باشد.

محبیان به اهمیت سواد رسانه‌ای اشاره کرد و بیان داشت: برخلاف آنچه که تصور می‌شود نیروی روابط عمومی باید فردی باشد که سواد رسانه‌ای و اشراف ادبیاتی داشته باشد و به موضوعات مطرح شده به درستی پاسخ داده شود.

فرماندار بیجار در ادامه به اهمیت بررسی مشکلات مطرح شده مردم توسط روابط عمومی‌ها تاکید کرد و ابراز داشت: بسیاری از مدیران ادارت فرصت بررسی و مطرح کردن مشکلات را ندارد و سواد رسانه‌ای را بعضاً ندارند و این مهم مشکل ساز است و در این میان نیروهای توانمند روابط‌عمومی‌ها باید وارد عمل شوند.

ضعف روابط عمومی مانع از انعکاس اقدامات ارزشمند ادارات می‌شود

وی تاکید کرد: برخی ادارات اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی دارند اما به دلیل ضعف روابط عمومی عملکرد آنها مشخص نیست و این نیازمند وجود نیروهای توانمند در این حوزه است.

محبیان یکی از مهمترین وظیفه روابط عمومی‌ها را تشریح عملکرد ادارات دانست و عنوان کرد: لازم است نیروی روابط عمومی اطلاع رسانی‌های منظمی داشته باشد و اگر مشکلاتی وجود دارد که رفع آن از توان اداره خارج است یا منع قانونی دارد این مهم را به درستی برای مردم بیان کند و اطلاع رسانی شود.

وی ادامه داد: لازم است مشکلات را به درستی برای مردم بیان کنیم تا رضایتمندی مردم را داشته باشیم و وظیفه شناسی نسبت به مردم باید توسط روابط عمومی‌ها صورت بگیرد.

فرماندار بیجار گفت: در فضای مجازی هم با ادبیات درست و صحیح باید به مردم پاسخ داد و اگر در هر حوزه‌ای روابط عمومی ضعیف عمل کند عملکرد این اداره ضعیف ارزیابی می‌شود.

محبیان به اهمیت پاسخگویی در صورت بروز مشکلات توسط روابط عمومی‌ها اشاره کرد و گفت: پاسخگویی نسبت به مشکلات از جمله ضعف زیر ساخت‌ها مشکلات قطعی آب، برق و غیره باید در سریع‌ترین زمان و به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شود.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما باید در این زمینه باشد که مردم را نا امید نکنیم و مشکلات را برطرف کنیم و پاسخگویی به مشکلات باید دقیق و مستند باشد.

فرماندار بیجار اضافه کرد: لازم است نیروی‌های روابط عمومی رصد منظم در فضای مجازی داشته باشید و شبهات مطرح شده را پاسخگو بود تا مردم مطلع شوند و شبهات بر طرف شد.