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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۲

برای ارسال به ایران ؛

بازرسان آژانس امروز بازرسی از سوخت نیروگاه بوشهر را آغاز می کنند

بازرسان آژانس امروز بازرسی از سوخت نیروگاه بوشهر را آغاز می کنند

به گفته یک مقام روس، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که به روسیه سفر کرده اند از امروز کار کنترل کیفی سوخت نیروگاه بوشهر را که قرار است مسکو در اختیار تهران قرار دهد آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "سرگئی گوریانف" از مسئولین مرکز نگه ‌داری سوخت در مرکز "نووسیبریسک" روز گذشته با اعلام این مطلب در ادامه گفت : سوخت هسته‌ ای تولید شده و در مرکز تغلیظ شیمیایی نووسیبریسک نگهداری می ‌شود.

بر اساس گفته های این مقام روس، بازرسان آژانس باید سوخت را کنترل کرده و کانتینرهای آماده برای ارسال سوخت به ایران را مهر و موم کنند.

لازم به ذکر است، بازرسان آژانس 30 سلول سوخت (گروه بندی میله‌ های سوختی به طوری که هنگام بارگیری و تخلیه قلب رآکتور از یکدیگر جدا نشوند) را که به طور تصادفی انتخاب می ‌شوند را آزمایش می ‌کنند.

گوریانف تصریح کرد: آزمایش هر سلول سوختی 30 دقیقه زمان لازم دارد. پس از این آزمایشات پلمبهای فلزی آژانس بر روی کانتینرهای سوخت نصب می ‌شود.

بر اساس این گزارش، بازرسان آژانس به مدت سه روز به کنترل کیفی سوخت ارسالی از روسیه به تهران خواهند پرداخت.

 روز جمعه 25 آبان، شرکت روسی تامین کننده سوخت نیروگاه بوشهر خبر داد که کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی کار بازرسی و مهر و موم سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر را از اوایل آذر ماه آغاز خواهند کرد.   

کد مطلب 593585

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