دانشگاه آزاد صدور گواهی معافیت از طرح برای گروههای پیراپزشکی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اطلاعیه وزارت بهداشت مبنی بر اینکه گواهی هایی که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با معافیت پزشکان و پیراپزشکان از خدمات قانونی صادر می‌شود، بی ‌اعتبار است، دانشگاه آزاد اعلام کرد که این گواهی ها را صادر نکرده است.

پیش از این وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرده بود : دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای تابعه آن از چند ماه قبل بدون مجوز وزارت بهداشت و به شکل غیرقانونی اقدام به صدور گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان برای فارغ التحصیلان مشمول این قانون کرده اند که علی رغم مکاتبات مکرر وزارت بهداشت با مسئولین ذی ‌ربط آن دانشگاه، جمع آوری گواهی های صادره بی ‌نتیجه مانده است، لذا این وزاتخانه غیرقانونی بودن این گواهی ها را اعلام می ‌دارد.

از سوی دیگر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: صدور تمامی مجوزهای تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات دانش آموختگان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تنها از طریق حوزه معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و براساس گواهی های صادره از سوی دانشگاه های علوم پزشکی که به امضای رئیس یا یکی از معاونان دانشگاه مهمور به مهر دانشگاه شده باشد و یا گواهی های صادره از سوی دفتر مدیریت نیروی انسانی که اصل آن در دست دانش آموخته باشد، صورت می گیرد.

دکتر سید حسین یحیوی افزود: چنانچه در ارتباط با صدور تحویل مدرک تحصیلی، گواهی از سوی یکی از واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی صادر شود، به آن رسیدگی و بلافاصله مدرک صادر شده، ابطال و طی نامه ای به واحد صادر کننده، تذکر داده می شود.

وی با اشاره به اینکه از تاریخ 16 خردادماه سال جاری، مجوز صدور مدرک تحصیل دانش آموختگان رشته های گروه های پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی همانند دانشگاه های علوم پزشکی دولتی به حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه واگذار شده است، گفت: از زمانی که از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه آزاد اعلام شد که گواهی های صادره توسط برخی از واحدها غیر قانونی است، براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به تمامی واحدها ابلاغ شد تا از صدور هرگونه گواهی جداً خودداری کنند و از رونوشت تمامی نامه های ابلاغی به واحدها، یک رونوشت هم به مدیریت نیروی انسانی وزارت مذکور نیز ارسال شد.

یحیوی خاطرنشان کرد: تاکنون گواهی معافیت از طرح برای گروه های پیراپزشکی توسط این دانشگاه صادر نشده و مطابق قانون خدمت گروه های پزشکی و پیراپزشکی کشور عمل می شود.

وی ادامه داد: تمامی فارغ التحصیلان گروه های پزشکی، پیراپزشکی و روان شناسی، مددکاری و خدمات اجتماعی که مشمول قانون هستند فرم مخصوص را تنظیم کرده و فراغت از تحصیل خود را از طریق سازمان مرکزی به وزارتخانه بهداشت اعلام می دارند.