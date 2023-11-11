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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

صدور هشدار زرد هواشناسی در قم/ دمای هوا کاهش می یابد

صدور هشدار زرد هواشناسی در قم/ دمای هوا کاهش می یابد

قم- هواشناسی قم با صدور هشدار سطح زرد، افزایش غلظت آلاینده ها، کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید افقی را از مخاطره‌های شرایط جوی در استان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها و گرد و غبار، هواشناسی استان قم هشدار سطح زرد اعلام کرده است و این وضعیت تا روز سه شنبه هفته جاری ادامه دارد.

احتمال بروز مشکلات پزشکی برای گروه‌های حساس در این شرایط جوی دور از انتظار نیست و از بیماران خواسته شده تردد خود در فضای باز را به حداقل برسانند.

پیش بینی‌ها از افزایش ابر در اواخر روز سه شنبه و فعال شدن سامانه بارشی در روز چهارشنبه حکایت دارد.

بیشینه هوای قم امروز ۲۴ درجه گزارش شده است و در روزهای آینده نیز کاهش یک درجه‌ای دما را خواهیم داشت.

کد مطلب 5935878

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