صدور هشدار زرد هواشناسی در قم/ دمای هوا کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها و گرد و غبار، هواشناسی استان قم هشدار سطح زرد اعلام کرده است و این وضعیت تا روز سه شنبه هفته جاری ادامه دارد.

احتمال بروز مشکلات پزشکی برای گروه‌های حساس در این شرایط جوی دور از انتظار نیست و از بیماران خواسته شده تردد خود در فضای باز را به حداقل برسانند.

پیش بینی‌ها از افزایش ابر در اواخر روز سه شنبه و فعال شدن سامانه بارشی در روز چهارشنبه حکایت دارد.

بیشینه هوای قم امروز ۲۴ درجه گزارش شده است و در روزهای آینده نیز کاهش یک درجه‌ای دما را خواهیم داشت.